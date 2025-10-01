Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 1 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este miércoles 1 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Córdoba, Regis Martínez, Vélez Sarsfield y avenida Almirante Brown

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Pedro Ferré, Luciano Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo

• 9 a 13 en la zona de:

- Chaco, Presbítero Silva, Carrasco e Ignacio Crespo

- Roberto Arlt, Uruguay, Lamadrid y San José

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Nicasio Oroño

• 10.30 a 11.30 en la zona de: avenida Gorriti, Callejón El Sable, San Lorenzo y Sarmiento

SANTO TOMÉ

• 9.30 a 11.30 en la zona de: avenida Richieri, Pasaje 78 Bis, Monasterio y México

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: avenida Los Eucaliptus, Calle 18, terraplén Oeste y RP N° 1

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

