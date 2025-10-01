La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este miércoles 1 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 1 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 11 en la zona de: Córdoba, Regis Martínez, Vélez Sarsfield y avenida Almirante Brown
• 8.30 a 10.30 en la zona de: Pedro Ferré, Luciano Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo
• 9 a 13 en la zona de:
- Chaco, Presbítero Silva, Carrasco e Ignacio Crespo
- Roberto Arlt, Uruguay, Lamadrid y San José
• 9.30 a 13.30 en la zona de: Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Nicasio Oroño
• 10.30 a 11.30 en la zona de: avenida Gorriti, Callejón El Sable, San Lorenzo y Sarmiento
SANTO TOMÉ
• 9.30 a 11.30 en la zona de: avenida Richieri, Pasaje 78 Bis, Monasterio y México
ARROYO LEYES
• 9 a 12 en la zona de: avenida Los Eucaliptus, Calle 18, terraplén Oeste y RP N° 1
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso