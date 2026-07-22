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Santa Fe tendrá un miércoles fresco, nublado y con posibilidad de lloviznas: cuándo vuelve el sol

El CIM de la FICH-UNL anticipa una jornada con cielo cubierto, lloviznas aisladas y una máxima de 13°. Las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual y el sábado se espera una máxima de 20°

22 de julio 2026 · 07:59hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

José Busiemi/UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y con una temperatura de 11.5º a las 7.30 de la mañana con una térmica de 11.2° y una máxima prevista de 13°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración de las masas de aire muy similar al de ayer, donde todavía predomina el ingreso de aire frío superficial combinado con aire desde el oeste en altura, las condiciones comienzan a estabilizarse lenta y gradualmente, no sin ello permitir que la nubosidad se mantenga presente en la región, con algunos eventos de lloviznas o garúas aisladas y leve tendencia en descenso de las temperaturas. Esta situación a priori debería mantenerse durante gran parte de la semana, potenciada por el ingreso superficial de aire algo más cálido desde el este/noreste y el posterior ingreso en una alternancia entre aportes de aire frío y aire algo más cálido.

Jueves con cielo mayormente nublado con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y suave ascenso de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste hacia la tarde.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 18º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego al sur/sureste.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º, y suave ascenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe miércoles sol
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