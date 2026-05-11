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Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Salud provincial informó además un aumento de casos respiratorios y confirmó cinco contagios de influenza A(H3N2)

11 de mayo 2026 · 11:18hs
Aumento de casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe

gentileza IA

Aumento de casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe

La provincia de Santa Fe difundió el último Informe Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 17 de 2026, elaborado con datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) actualizados hasta el 2 de mayo. El reporte analiza la evolución de enfermedades de notificación obligatoria priorizadas y muestra un aumento de casos de psitacosis, leptospirosis e infecciones respiratorias agudas.

Crecen los casos de leptospirosis en Santa Fe

El informe provincial indica que durante 2026 se notificaron 389 casos de leptospirosis, de los cuales 41 fueron confirmados o probables. La cifra representa un incremento respecto al mismo período del año pasado.

Además, el Ministerio de Salud informó que más del 50% de los pacientes requirió internación y confirmó dos fallecimientos en lo que va del año: dos hombres de 29 y 41 años residentes en los departamentos General Obligado y La Capital.

La enfermedad, transmitida principalmente por contacto con agua o ambientes contaminados con orina de roedores, suele incrementarse durante períodos de lluvias e inundaciones.

Psitacosis: fuerte aumento y alta tasa de internación

Otro de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el crecimiento de la psitacosis, enfermedad vinculada principalmente al contacto con aves infectadas.

Hasta la Semana Epidemiológica 17 se notificaron 81 casos, de los cuales 45 fueron confirmados o probables, una cifra superior a la registrada en todo el mismo período de 2024 y 2025.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son Rosario y La Capital. Además, el informe destaca que el 84% de los pacientes confirmados o probables requirió internación, lo que evidencia cuadros respiratorios de consideración.

Infecciones respiratorias: suben los casos de influenza A

El documento también advierte sobre el aumento de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en la provincia.

En lo que va del año se notificaron 10.040 internaciones por cuadros respiratorios, con 197 casos confirmados de distintos virus. Los principales agentes detectados fueron:

  • Adenovirus
  • SARS-CoV-2
  • Influenza A
  • Virus Parainfluenza
  • Virus Sincicial Respiratorio

El informe epidemiológico señala además que en las últimas semanas se registró un incremento de casos de Influenza A.

Detectaron cinco casos de Influenza A(H3N2)

Desde diciembre de 2025 se confirmaron en Santa Fe cinco casos de Influenza A(H3N2) correspondientes al subclado J.2.4.1 (K). Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes evolucionaron favorablemente.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de reforzar la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.

Dengue: un solo caso confirmado en la provincia

En relación con los arbovirus, el informe indica que durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.309 casos sospechosos de dengue en Santa Fe, aunque hasta el momento solo se confirmó un caso importado.

También se notificó un caso probable de fiebre chikungunya con antecedente de viaje.

Vigilancia epidemiológica y prevención

El Ministerio de Salud provincial insistió en fortalecer la vigilancia epidemiológica y pidió a los equipos sanitarios sostener la detección temprana de enfermedades respiratorias, zoonóticas y arbovirales.

Asimismo, reiteró recomendaciones preventivas como:

  • Mantener la vacunación antigripal al día
  • Evitar contacto con aguas contaminadas
  • Extremar cuidados ante presencia de roedores
  • No manipular aves enfermas o muertas
  • Eliminar recipientes con agua acumulada para prevenir dengue

El informe completo fue confeccionado con datos del SNVS 2.0 y corresponde a la situación epidemiológica registrada hasta el 2 de mayo de 2026.

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE17_2026

casos leptospirosis psitacosis Santa Fe
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