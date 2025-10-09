Créditos Nido: la lista de los 300 beneficiarios de Santa Fe que ganaron en el último sorteo

El gobierno provincial completó el decimoquinto sorteo de los créditos hipotecarios Nido, con 300 nuevos beneficiarios que se suman a los 4.658 ya otorgados. Más de 42.000 santafesinos participaron de la edición, que ofrece la tasa más baja del país.

Créditos Nido: la lista de los 300 benefciarios de Santa Fe que ganaron en el tercer sorteo

El Gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario realizaron este jueves el decimoquinto sorteo de los créditos hipotecarios Nido , una herramienta provincial que continúa creciendo y consolidándose como una de las principales vías de acceso a la vivienda propia.

El sorteo se llevó a cabo en la sede de la Lotería de la Provincia , con la participación de más de 42.000 santafesinos . En esta oportunidad, se adjudicaron 300 nuevos créditos , que se suman a los 4.658 ya otorgados desde el inicio del programa.

Resultados departamento La Capital y Rosario

Resultasdos-15-Sorteo-NIDO-Dptos-La-Capital-y-Rosario_WEB-01

“La cifra de inscriptos se incrementa mes a mes, lo cual demuestra que los santafesinos confían en esta potente herramienta para acceder a sus viviendas, especialmente en un contexto nacional de retracción del crédito”, destacó el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina.

El funcionario subrayó que, a 15 meses de su implementación, el programa Nido “no solo se sostiene, sino que crece aún más”, reflejando la demanda constante de soluciones habitacionales en la provincia.

Resultados provincia de Santa Fe (Sin La Capital y Rosario)

Resultasdos-15-Sorteo-NIDO-Provincia_WEB-01

Durante el miércoles se sortearon los cupos correspondientes a La Capital y Rosario, mientras que este jueves fue el turno de los 17 departamentos restantes. Los nuevos beneficiarios podrán acceder a créditos para compra, refacción o construcción de viviendas nuevas.

Inscripción abierta

Pueden participar de los sorteos quienes residan en la provincia de Santa Fe desde antes del 30 de junio de 2024, sean grupos familiares o personas solas con ingresos demostrables equivalentes a dos salarios mínimos para vivienda o uno para terminación. También están habilitados trabajadores en relación de dependencia o autónomos, siempre que no posean otras propiedades.

La evaluación crediticia se realiza según los criterios del Banco Central (BCRA). En caso de no calificar, los interesados pueden regularizar su situación y volver a inscribirse.

La tasa más baja del país

El programa Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, destinados a la construcción, adquisición, terminación de viviendas y créditos de gestión colectiva.

Los créditos tienen un plazo de repago de hasta 20 años para adquisición o construcción, y 5 años para finalización. El monto máximo al que puede acceder cada persona es de $100 millones (para compra o construcción) y de $25 millones (para terminación).

La cuota se calcula en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para quienes perciben sus haberes en el Banco Municipal de Rosario, configurando así la tasa más baja del sistema financiero argentino.