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El ministro de la Corte Daniel Erbetta apuntó contra "la manipulación psicológica" de las grandes plataformas digitales y la adicción que generan

El funcionario recordó que en Estados Unidos se acaba de condenar a Meta y Google por el uso de sus plataformas en menores, y alertó sobre un escenario global que vuelve posibles situaciones antes "impensadas".

7 de abril 2026 · 11:48hs
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta 

La Capital

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta 

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se refirió con preocupación al ataque fatal en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató de un escopetazo a otro de 13, el pasado 30 de marzo, y reflexionó sobre el contexto global de violencia social, atravesado por la “revolución tecnológica” que lleva, según dijo, a una especie de “mundo del no derecho”.

El juez rosarino se refirió al contexto detrás del ataque perpetrado por Gino C., un adolescente de 15 años en San Cristóbal, que le causó la muerte a Ian Cabrera. Aunque evitó pronunciarse sobre el caso puntual, manifestó en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) una lectura "de mucha preocupación" ante un escenario global que torna favorables situaciones que antes eran "impensadas".

En ese marco, apuntó contra la manipulación psicológica de las grandes plataformas digitales y la adicción que generan, al recordar que en Estados Unidos se acaba de condenar a Meta y Google por el uso de redes en menores de edad. "Vivimos en un mundo donde prácticamente la vigencia del derecho y la juridicidad está muy debilitada, es casi un mundo del no derecho, donde prevalecen los discursos de odio, discriminación y prejuicios", analizó el magistrado. Y amplió: “Todo esto es un caldo de cultivo porque el derecho es la negación de todo eso y lo que estamos viviendo es un clima de mucha violencia”.

“Por un lado, la revolución tecnológica ha generado cosas muy positivas; es una revolución informática y comunicacional. Pero también ha generado un mecanismo de manipulación psicológica, dependencia y adicción”, abundó.

Erbetta concluyó que la hostilidad funciona como una “introyección” en el aparato psicológico de los más jóvenes al punto que "pareciera que la violencia o la agresividad es la forma de solucionar los conflictos", por lo que llamó a recuperar "el discurso de la convivencia y la solidaridad".

adolescentes redes
Adolescentes y redes sociales

Adolescentes y redes sociales

Crítica a la Justicia federal

Erbetta trazó un duro diagnóstico sobre el Poder Judicial Federal, al que calificó como de "capacidad de rendimiento muy baja". Explicó que mientras a nivel nacional los procesos tardan años y siguen anclados en un sistema escrito, en Santa Fe la situación "cambia radicalmente".

El magistrado rosarino describió que hubo jueces federales que subrogaron cargos en “dos o tres juzgados” y, desde ese punto de vista, puso en duda que su labor pueda ser “eficiente” al tener que atender “tres juzgados al mismo tiempo”.

“Esto no pasa en Santa Fe, como tampoco pasa que haya jueces con prisión preventiva dictada y que sigan siendo jueces. O fiscales como (Carlos) Stornelli con procesamiento confirmado en Cámara y que seguía trabajando de fiscal. En la justicia federal pasa, pero se naturaliza”, dijo para defender el funcionamiento del Poder Judicial provincial y enviando una crítica por elevación al magistrado Gastón Salmain, procesado por una presunta participación en una asociación ilícita. Y aclaró: “No es una crítica personal, es un problema estructural. Creo que esta es la historia de la Argentina. Siempre los avances y la vanguardia estuvo en la cabeza de las provincias”.

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