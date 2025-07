Crisis universitaria: el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional declaró la emergencia económica y salarial

Desde el gremio no docente de la UTN, Gonzalo Gutiérrez explicó que el proyecto fue impulsado por los gremios docente y no docente . “ Hemos presentado un proyecto para declarar la emergencia económica y salarial . La emergencia económica porque la universidad, en estas condiciones, no puede seguir funcionando , y la salarial porque estamos perdiendo docentes por la miseria que se está pagando ”, advirtió.

Gutiérrez señaló en declaraciones a Telefé Santa Fe que desde la asunción del actual gobierno nacional, el salario universitario cayó alrededor de un 60%. “Mañana (por este miércoles) vamos a cobrar nuestros haberes sin ningún aumento salarial, a pesar de que hoy se anuncian aumentos en todos los rubros que venimos padeciendo. El gobierno nacional no convoca a la paritaria y eso hace que los salarios docentes y no docentes sean miserables”, sostuvo.

La declaración de emergencia fue respaldada por todos los decanos, el rector y los claustros de la UTN. “Acompañamos un proyecto de resolución que salió por unanimidad. El objetivo es llamar la atención del gobierno, que indudablemente no tiene a la educación entre sus prioridades. Hay presupuesto para defensa, para comunicaciones, para comprar aviones… pero la salud, la educación, la ciencia y la tecnología seguimos esperando, con sueldos de hambre”, apuntó el dirigente gremial.

En ese contexto, Gutiérrez advirtió que muchos docentes están dejando de dar clases en la UTN. “No hay manera de sostener una familia con el sueldo que cobran. Una dedicación simple cobra 200 mil pesos. ¿Qué docente puede llevar un plato de comida si no tiene otro trabajo? Así es imposible mantener docentes de calidad frente a los chicos”, lamentó.

La situación también afecta al personal no docente. “Nos han dado un bono no remunerativo y no bonificable, que no ayuda a la jubilación ni a la obra social. Rechazamos que nos den plata en negro”, dijo Gutiérrez. Y agregó: “Estamos padeciendo no llegar a los 700 mil pesos mensuales. Sabemos que la mayoría del pueblo está sufriendo esta política nefasta para la salud, la educación, la ciencia y la tecnología”.

Según el dirigente gremial, hay docentes y no docentes que están dejando la universidad porque en otros sectores rápidamente acceden a esos ingresos. “Nuestra universidad forma al 40% de los ingenieros de la República Argentina, un recurso supernecesario. Pero este gobierno no entiende que la educación es una inversión y no un gasto. Todas las universidades públicas estamos sufriendo el no tener para pagar ni la luz ni el agua”, cerró Gutiérrez.