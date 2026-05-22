Colón ya piensa en el mercado y prepara otro golpe fuerte para ir por el ascenso

Aunque todavía restan fechas para cerrar la primera parte del campeonato, la dirigencia de Colón ya trabaja junto al cuerpo técnico y Diego Colotto en la búsqueda de refuerzos.

Más allá de que todavía quedan partidos importantes por delante en la Primera Nacional, en Colón ya comenzaron a diagramarse los movimientos para el próximo mercado de pases.

La dirigencia encabezada por José Alonso mantiene una línea muy similar a la que históricamente caracterizó las gestiones anteriores del club durante la presidencia de José Vignatti: apostar fuerte en cada ventana de incorporaciones y buscar un futbolista que genere un verdadero golpe de efecto.

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Ese modelo ya tuvo un claro ejemplo a comienzos de año con el regreso de Federico Lértora, una incorporación que impactó tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional dentro del mundo sabalero.

Los puestos que busca reforzar Colón

Pensando en la segunda parte de la temporada y en la pelea por el ascenso, Colón ya tiene definidos varios sectores a reforzar. En principio, el club iría en busca de un lateral derecho, un lateral izquierdo, un volante por la derecha y un centrodelantero.

Sobre las dos últimas posiciones existe total coincidencia entre el entrenador Ezequiel Medrán, la dirigencia y el director deportivo Diego Colotto, quienes entienden que el equipo necesita mayor desequilibrio ofensivo y más peso en ataque para afrontar la etapa decisiva del torneo.

Sin embargo, aparecen algunas diferencias de criterio en cuanto a las prioridades generales del mercado. Mientras Medrán considera importante reforzar la estructura defensiva, los dirigentes creen que el salto de calidad debe darse especialmente de mitad de cancha hacia adelante.

El sueño de un regreso de alto impacto en Colón

En ese contexto, hay una negociación que empieza a tomar fuerza puertas adentro y que ilusiona al mundo rojinegro. Según pudo saberse, la dirigencia trabaja para convencer a un exjugador del club de regresar a Santa Fe en este mercado.

Por ahora reina el hermetismo y abundan los rumores sobre posibles nombres, aunque lo concreto es que se trata de un futbolista que, en caso de concretarse su vuelta, representaría un impacto enorme para la categoría.

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La idea es repetir una fórmula que históricamente le dio resultados a Colón: sumar jerarquía, experiencia y un apellido con fuerte identificación emocional con el club para potenciar la ilusión del ascenso.

En el club entienden que, además del aporte futbolístico, una incorporación de esas características significaría una inyección anímica muy fuerte para un plantel que viene sosteniendo el protagonismo en la Zona A y que sueña con regresar de una vez por todas a la Liga Profesional de Fútbol.