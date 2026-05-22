Colón, atento: el programa de la fecha 15 de la Primera Nacional

Se viene otra fecha clave en la Primera Nacional, donde Colón defenderá la punta de la Zona A ante Mitre en el Brigadier López.

La decimoquinta fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una intensa jornada que contará con siete partidos. Colón defenderá la punta de la Zona A ante Mitre, el domingo, en el Brigadier López.

El encuentro más destacado del día se llevará a cabo a partir de las 15, cuando Ciudad de Bolívar, que va en busca de la primera posición de la Zona A, visite a San Telmo en el estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto.

Bolívar marcha segundo en dicha zona y está a solo un punto de los líderes, que son Colón de Santa Fe y Deportivo Morón, ambos con 23 unidades y que el domingo recibirán a Mitre de Santiago del Estero y a Estudiantes de Caseros, respectivamente.

San Telmo, por su parte, está duodécimo en la Zona A con solo 15 puntos, aunque una victoria le permitiría terminar la fecha cerca de los puestos de clasificación a los playoffs.

En lo que respecta a la Zona B, el líder es Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 26 puntos, tres más que sus escoltas, que son Atlanta y Tristán Suárez. En esta nueva fecha, el "Lobo Jujeño" se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta el domingo a las 18:30.

Los cuatro equipos que inician esta fecha en puestos de descenso por estar entre los últimos dos de cada zona son Acassuso, Chaco For Ever, Güemes de Santiago del Estero y Almagro.

El cronograma y horarios de la fecha 15 de la Primera Nacional

Sábado 23/5:

Los Andes - Racing de Córdoba a las 15

San Telmo - Bolívar a las 15

Tristán Suárez - Colegiales a las 15

San Miguel - Almirante Brown a las 15:30

Nueva Chicago - Temperley a las 16

Atlético Rafaela - Midland a las 16:30

San Martín de San Juan - Deportivo Maipú a las 16:30

Domingo 24/4: