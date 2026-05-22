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Colón, atento: el programa de la fecha 15 de la Primera Nacional

Se viene otra fecha clave en la Primera Nacional, donde Colón defenderá la punta de la Zona A ante Mitre en el Brigadier López.

22 de mayo 2026 · 15:35hs
Colón, atento: el programa de la fecha 15 de la Primera Nacional

José Busiemi / UNO Santa Fe

La decimoquinta fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una intensa jornada que contará con siete partidos. Colón defenderá la punta de la Zona A ante Mitre, el domingo, en el Brigadier López.

El encuentro más destacado del día se llevará a cabo a partir de las 15, cuando Ciudad de Bolívar, que va en busca de la primera posición de la Zona A, visite a San Telmo en el estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto.

Bolívar marcha segundo en dicha zona y está a solo un punto de los líderes, que son Colón de Santa Fe y Deportivo Morón, ambos con 23 unidades y que el domingo recibirán a Mitre de Santiago del Estero y a Estudiantes de Caseros, respectivamente.

San Telmo, por su parte, está duodécimo en la Zona A con solo 15 puntos, aunque una victoria le permitiría terminar la fecha cerca de los puestos de clasificación a los playoffs.

En lo que respecta a la Zona B, el líder es Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 26 puntos, tres más que sus escoltas, que son Atlanta y Tristán Suárez. En esta nueva fecha, el "Lobo Jujeño" se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta el domingo a las 18:30.

Los cuatro equipos que inician esta fecha en puestos de descenso por estar entre los últimos dos de cada zona son Acassuso, Chaco For Ever, Güemes de Santiago del Estero y Almagro.

El cronograma y horarios de la fecha 15 de la Primera Nacional

Sábado 23/5:

  • Los Andes - Racing de Córdoba a las 15
  • San Telmo - Bolívar a las 15
  • Tristán Suárez - Colegiales a las 15
  • San Miguel - Almirante Brown a las 15:30
  • Nueva Chicago - Temperley a las 16
  • Atlético Rafaela - Midland a las 16:30
  • San Martín de San Juan - Deportivo Maipú a las 16:30

Domingo 24/4:

  • Acassuso - Defensores de Belgrano a las 14
  • Deportivo Morón - Estudiantes de Caseros a las 15
  • Chacarita - Almagro a las 15:30
  • Chaco For Ever - Deportivo Madryn a las 16
  • Ferro - Central Norte a las 16
  • Agropecuario - Quilmes a las 16
  • Güemes de Santiago del Estero - Patronato a las 16
  • Godoy Cruz - All Boys a las 16:30
  • Colón de Santa Fe - Mitre de Santiago del Estero a las 18
  • Gimnasia y Tiro de Salta - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 18:30
  • San Martín de Tucumán - Atlanta a las 19

Primera Nacional Colón Mitre
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