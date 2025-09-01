Uno Santa Fe | Santa Fe | rutas

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó el estado de las rutas de Santa Fe, este lunes 1 de septiembre, tras los anegamientos por la lluvia

1 de septiembre 2025 · 07:50hs
El estado de las rutas en la provincia de Santa Fe tras las intensas lluvias

gentileza

El estado de las rutas en la provincia de Santa Fe tras las intensas lluvias

A las 6.15 de este lunes 1° de septiembre de 2025, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó el estado de las rutas de Santa Fe tras los anegamientos por la lluvia.

En la ruta nacional 33 se levantó el corte entre Zavalla y Casilda, aunque se recomienda circular con extrema precaución.

Cortes y desvíos vigentes

  • RN 8 (km 355): corte total en la intersección con RP 14, a la altura del Parque Industrial.
  • RN 9 vieja: corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba.
  • RN 11: corte en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen. Además, corte total entre Arocena y Barrancas.
  • RP 14: circular con precaución a la altura de María Teresa.
  • RN 34: corte total entre San Genaro y Totoras, con desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65. También corte total entre Las Bandurrias y Centeno, con desvíos hacia el sur por RP 66 y hacia el norte por RP 65.
  • RP 15: corte total en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba, en sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).
  • RP 92: corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

La APSV recomienda respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y evitar circular por las zonas anegadas para prevenir accidentes.

• LEER MÁS: Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

rutas Agencia Provincial de Seguridad Vial lluvias Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

santa fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspaso los muros de la carcel

Santa Fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspasó los muros de la cárcel

cayeron 290 milimetros en maria teresa, la localidad mas castigada por las lluvias en santa fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

lluvias abundantes en el sur de santa fe: acumulados de hasta 270 milimetros, caminos anegados, cortes de rutas y agua en viviendas

Lluvias abundantes en el sur de Santa Fe: acumulados de hasta 270 milímetros, caminos anegados, cortes de rutas y agua en viviendas

Lo último

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Último Momento
Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Ovación
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná