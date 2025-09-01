Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó el estado de las rutas de Santa Fe, este lunes 1 de septiembre, tras los anegamientos por la lluvia 1 de septiembre 2025 · 07:50hs

gentileza El estado de las rutas en la provincia de Santa Fe tras las intensas lluvias

A las 6.15 de este lunes 1° de septiembre de 2025, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó el estado de las rutas de Santa Fe tras los anegamientos por la lluvia.

En la ruta nacional 33 se levantó el corte entre Zavalla y Casilda, aunque se recomienda circular con extrema precaución.

Cortes y desvíos vigentes RN 8 (km 355) : corte total en la intersección con RP 14, a la altura del Parque Industrial.

: corte total en la intersección con RP 14, a la altura del Parque Industrial. RN 9 vieja: corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba.

corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba. RN 11 : corte en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen. Además, corte total entre Arocena y Barrancas.

: corte en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen. Además, corte total entre Arocena y Barrancas. RP 14: circular con precaución a la altura de María Teresa.

circular con precaución a la altura de María Teresa. RN 34 : corte total entre San Genaro y Totoras, con desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65. También corte total entre Las Bandurrias y Centeno, con desvíos hacia el sur por RP 66 y hacia el norte por RP 65.

: corte total entre San Genaro y Totoras, con desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65. También corte total entre Las Bandurrias y Centeno, con desvíos hacia el sur por RP 66 y hacia el norte por RP 65. RP 15: corte total en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba, en sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

corte total en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba, en sentido hacia Cruz Alta (Córdoba). RP 92: corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba). La APSV recomienda respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y evitar circular por las zonas anegadas para prevenir accidentes.