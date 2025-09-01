EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

La Empresa Provincial de la Energía avanza en su plan de digitalización y despapelización. Desde este mes, los trámites de alta de servicio y cambio de titularidad deberán realizarse exclusivamente a través de la oficina virtual.

La medida forma parte del proceso de modernización iniciado en 2024, que ya permitió que el 54 % de los usuarios se adhieran a la factura digital . Según informó la compañía, solo con este cambio se logró un ahorro de $2.900 millones en lo que va del año, recursos que serán destinados a obras de infraestructura eléctrica en toda la provincia .

Vía online

“La EPE está transitando un camino de eficiencia y modernización. La factura digital fue el primer paso, y ahora avanzamos con la digitalización de los trámites de altas y cambios de titularidad”, destacó la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, quien explicó que el proceso puede realizarse de manera sencilla desde una computadora o teléfono móvil.

Los usuarios pueden acceder a la Oficina Virtual ingresando en www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual o descargando la aplicación disponible en iOS y Android. Allí también es posible efectuar reclamos, consultas y otros trámites administrativos.

Durante septiembre, la EPE mantendrá la atención presencial en sus sucursales para acompañar a los usuarios en la transición hacia la modalidad digital y asesorar sobre el uso de la plataforma. En los casos de vulnerabilidad social o tecnológica, la empresa seguirá garantizando la posibilidad de realizar los trámites en persona.