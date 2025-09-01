Uno Santa Fe | Santa Fe | comisarías

Reordenamiento de comisarías: retiraron más de 40 autos y 300 motos de la Seccional 8ª en Bº Guadalupe

Los trabajos comenzaron este lunes y corresponden al plan de reordenamiento de dependencias policiales que lleva adelante la gestión provincial. Una vez clasificados serán trasladados al depósito policial Zona Norte, ubicado en La Tablada.

1 de septiembre 2025 · 19:41hs
Con el objetivo de mejorar los establecimientos y ordenar el espacio público, el Gobierno de la Provincia avanza con el retiro de autos y motos en estado de desuso, o pertenecientes a causas judiciales, de las comisarías de la ciudad.

Este lunes fue el turno de la Seccional 8ª, en avenida General Paz 7379, del barrio de Guadalupe en la capital provincial. Las acciones fueron supervisadas por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que estuvo acompañado de la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza; y el subsecretario de la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales), Hernán Matich; entre otros funcionarios.

El ministro Pablo Cococcioni, en diálogo con los medios de prensa reunidos en el lugar, explicó que “estamos avanzando para la puesta en marcha en función del Programa de Estaciones Policiales en la ciudad de Santa Fe”.

El funcionario recordó que al comenzar de la gestión “nos encontramos con la mayor parte de las comisarías como depósitos de detenidos, como depósitos de vehículos y como depósitos de porquerías. Esa es la realidad que tenemos que solucionar para poder después dar paso al sistema de estaciones policiales”, afirmó.

Plan de seguridad

Cococcioni adelantó que “las comisarías y subcomisarías serán reconvertidas a otras dependencias policiales como oficinas investigativas, para fiscalías, de atención a víctimas; es decir van a seguir cumpliendo una función de seguridad, pero lo que es el despliegue policial preventivo, hay que concientizarnos que pasarán a las tres estaciones policiales una vez que esté culminado el plan”.

“Tenemos que mitigar el principal efecto que es realmente muy dañino hasta para la imagen institucional inclusive ya que la gente asocia a la comisaría como un lugar de desorden donde está todo tirado y repleto de cosas”, completó el ministro, sobre el retiro de los vehículos.

Matías Figueroa Escauriza, por su parte, detalló que “en este lugar había más de 300 motocicletas y casi 45 automóviles, que obviamente generaban un incordio a los vecinos por tantos años de estar aquí, estamos trabajando en el plan de reordenamiento de una manera sistemática, estamos cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro de ordenar diferentes áreas del Estado”.

Al comienzo de la actual gestión, Figueroa Escauriza sostuvo que “había más de 30.000 vehículos que estaban en diferentes predios, de los cuales ya hemos compactado más de 25.000. En Rosario había 3.000 vehículos frente a comisarías, y en la ciudad de Santa Fe 1.200”.

Ordenamiento del espacio público

Cabe recordar que Aprad encabeza el proceso de revisar los coches y determinar su utilidad. Los que ya no son útiles se compactan. El objetivo principal es ordenar el espacio público.

Los trabajos que se desarrollaron esta mañana, también tuvieron lugar en el pasado mes de junio en la Seccional 1°, y se irán replicando en distintas dependencias. El proceso consiste en retirar los vehículos, trasladarlos a depósitos judiciales y una vez allí, clasificarlos y determinar si se reutiliza o se deriva para compactación. En el caso de la ciudad de Santa Fe, los vehículos serán trasladados al depósito policial Zona Norte, ubicado en La Tablada.

