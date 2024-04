Cumbre de intendentes: ante Francos, Poletti pidió más recursos para el transporte y definiciones en la obra pública nacional

Por tema transporte , pidió que una parte del impuesto a los combustibles quede en las provincias para una mejor transición pasando de subsidiar la demanda y no a las empresas.

En el inicio de su discurso, Poletti expresó su coincidencia con el Gobierno nacional de "subsidiar la demanda y de no subsidiar empresarios", pero en ese sentido el comentario que agregó es que "en la transición es donde la estamos pasando muy mal".

foro intendentes poletti.jpg Poletti estuvo presente en el foro de intendentes con el ministro del Interior Guillermo Francos.

Sobre esto, agregó: "Esa transición de que de un día para el otro se cortó un subsidio y no se subsidió lo otro porque los atributos sociales ya estaban siendo subsidiados. Lo que falta ahora es toda esa rama de gente que podía pagar el boleto tal vez $340 y no lo puede hacer a $800 o $900. Ahí hay cierta población vulnerable sobre la que se podría subsidiar la demanda, pero hay varias ciudades que no tienen el sistema Sube".

"Creemos que si parte del impuesto a los combustibles quedan en cada provincia se podría llevar a la transición hasta que se subsidie la demanda", destacó.

Obras paralizadas

En cuanto a obras, con varias de estas paralizadas y con financiamiento suspendido en los últimos meses, el intendente remarcó que "estamos todos más o menos igual". Y puntualizó: "Muchos vecinos quedaron con la obra a medio hacer en el medio de la calle, con la incertidumbre que tenemos de no saber si neutralizar, si rescindir, si se sigue, si se va a financiar, si no se va a financiar".

"Pedimos más certidumbre sobre los pasos a seguir para que esos interlocutores que tengamos sean válidos en el tiempo para saber como se actúa con las empresas o las distintas obras que cada uno priorizará según el grado de avance", continuó.

"Gastar la plata en lo que el vecino necesita"

Sobre la experiencia en el foro de intendentes, Poletti subrayó: "Para alguien que hace solo cinco meses que está en política realmente se valoran estos encuentros federales. Sin dudas la experiencia de cada uno de los que en estas tres reuniones han participado en Buenos Aires, Córdoba y en Rosario a uno lo capacita, le hace pensar, cambiar de ideas, lo hace valorar para qué me metí en política, que no se desvirtúe".

Para concluir, el intendente expresó: "Creo que son momentos en donde se deben hacer municipios austeros, debemos gastar la plata realmente en lo que el vecino necesita y no en lo que la política necesita. Uno se involucró para esto, para poner al vecino por delante de la política. Para esto no se puede solo con el presupuesto municipal, sino que se necesita apoyo provincial y nacional, los gobiernos locales debemos asegurar que ese apoyo vaya al vecino y no a la política".