Un joven de Santo Tomé sacó un surubí de casi 10 kilos desde el puente Carretero: "El mejor día de mi vida"

El pescador compartió el momento en redes sociales y relató la emoción de la captura tras meses de intentarlo: “No es solo un pescado, son horas de búsqueda, charlas y esfuerzo. Hoy lo tengo en mis brazos”

Un joven pescador de Santo Tomé protagonizó una captura en el río Salado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales : logró sacar un surubí de casi 10 kilos mientras pescaba desde el puente Carretero , y compartió su emoción en un video que generó repercusión entre quienes siguen sus salidas al río.

La escena no fue una pesca más. Con el ejemplar en brazos y todavía con la adrenalina del momento, el joven relató lo que significó la captura después de mucho tiempo de intentarlo.

“Hoy les paso a mostrar el mejor día de mi vida”, contó en el video que publicó en su canal “TrabachinoPesca”, donde suele compartir sus jornadas de pesca. Con la voz cargada de emoción, explicó que detrás del logro hay muchas horas de dedicación.

“No es solo un pescado. Es charla con amigos, ver videos, buscarlo con frío, calor, mosquitos y estrés… y hoy lo tengo en mis brazos”, relató.

Celebración

Según explicó, el surubí apareció en el lugar menos esperado, lo que hizo aún más especial el momento. La alegría fue tal que, según contó, no pudo contener las lágrimas cuando logró sacar el ejemplar. “Lloré de la alegría. Ojalá puedan ver y sentir lo que siento, trato de transmitirlo de la mejor manera posible”, expresó.

El video fue acompañado por un agradecimiento a quienes siguen sus contenidos en redes sociales y acompañan cada salida al río. “Gracias enormemente a todos ustedes por bancar siempre el canal”, escribió. Entre risas y comentarios de seguidores, cerró con una frase que resume la magnitud del momento para él: “Y no es un surubí… es EL surubí”.