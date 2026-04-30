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Del calor a un fin de semana frío: así evolucionará el clima en Santa Fe

Las temperaturas subirán hasta el viernes, pero un frente frío traerá estabilidad y un marcado descenso térmico desde el sábado.

30 de abril 2026 · 07:36hs
Del calor a un fin de semana frío: así evolucionará el clima en Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 17.9° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el ingreso de aire cálido a la región, lo cual sumado a la proximidad del sistema frío genera que las condiciones tienden levemente a inestabilizarse y con ello una mayor presencia de nubosidad junto con una tendencia en ascenso de los registros térmico. Este comportamientos se debería mantener hasta por lo menos la tarde de la jornada de mañana o primeras horas del sábado, donde el sistema frío arribaría a la región y con ello mejorarían las condiciones junto con un nuevo descenso de los registros térmicos. Son bajas las posibilidades de ocurrencias de lloviznas aisladas en la jornada de mañana.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables con muy baja posibilidad de lloviznas dispersas y temperaturas en ascenso de las mínimas, 17º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde o tarde/noche el incrementando gradualmente su intensidad.

En tano para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a despejado con condiciones estables y temperaturas en descenso gradual a lo largo del día: mínima 13º y máxima 18º. Vientos moderados a regulares del sector sur, rotando al este/sureste hacia la tarde o tarde/noche con disminución gradual de su intensidad.

Por último, domingo con cielo despejado, condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 8º y máxima de 18º. Vientos moderados del sector este, rotando a leves del sector noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Clima Santa Fe frío
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