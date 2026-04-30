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StopApuestas: la app contra el juego ilegal sumó más de 1.000 descargas en 48 horas

El gobierno santafesino impulsa el control parental para frenar el acceso de menores a plataformas de apuestas

30 de abril 2026 · 08:25hs
Stop Apuestas: la app que permite a los padres controlar qué ven sus hijos

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Stop Apuestas: la app que permite a los padres controlar qué ven sus hijos

A menos de 48 horas de su lanzamiento, la app StopApuestas ya registró más de mil descargas operativas, en lo que aparece como una primera señal positiva para el gobierno de Santa Fe en su estrategia para combatir las apuestas ilegales en menores de edad.

La aplicación, presentada el pasado lunes por autoridades provinciales, permite a madres y padres ejercer un control parental gratuito sobre los celulares de niños y adolescentes, gestionando qué contenidos, sitios web y aplicaciones pueden utilizar.

Fuentes consultadas indicaron que este nivel inicial de adopción refleja el interés de las familias en contar con herramientas concretas para intervenir en el uso que los chicos hacen de sus dispositivos móviles, especialmente frente al avance del juego online ilegal.

Cómo funciona StopApuestas

El sistema está diseñado con dos aplicaciones complementarias. Por un lado, los adultos deben instalar StopApuestas Mayor, desde donde pueden administrar perfiles, permisos y solicitudes. En paralelo, los menores instalan StopApuestas Menor, que transforma el celular en un entorno de navegación controlado.

Para vincular ambos dispositivos, los padres pueden utilizar la ID Ciudadana, la misma credencial digital empleada en otros servicios provinciales. A partir de allí, es posible gestionar varios teléfonos desde una misma cuenta.

Una de las claves del funcionamiento es que todas las aplicaciones quedan bloqueadas por defecto, y son los adultos quienes habilitan el acceso de manera individual. Lo mismo ocurre con los sitios web.

La “lista blanca”, eje del sistema

A diferencia de otros sistemas de bloqueo, StopApuestas utiliza el criterio de “lista blanca”, lo que significa que solo se puede acceder a contenidos previamente autorizados.

La plataforma incluye una base inicial con más de 400 sitios web y 200 aplicaciones validadas, aunque cada familia puede personalizar los permisos según sus necesidades.

Además, cuando un menor intenta ingresar a un contenido no habilitado, puede enviar una solicitud que el adulto decide aprobar o rechazar, promoviendo así el diálogo y el acompañamiento.

Una respuesta al avance de las apuestas en menores

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, remarcó que el objetivo principal es brindar herramientas a las familias para actuar en el “barrio digital”, donde los chicos pasan gran parte de su tiempo.

“El desafío es acompañar a los padres para que sepan qué ocurre en ese entorno virtual”, sostuvo el funcionario, quien advirtió que uno de cada cuatro jóvenes menores de 17 años ya apostó alguna vez a nivel mundial.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta con la Lotería de Santa Fe, desde donde también alertaron sobre la magnitud del problema. Investigaciones recientes detectaron miles de menores operando en plataformas ilegales en pocos meses.

Alcance y objetivos

Si bien la aplicación puede utilizarse desde cualquier punto del país, el gobierno provincial apunta a llegar a un universo de más de 350 mil estudiantes del sistema educativo santafesino.

Desde el Ministerio de Educación, la secretaria general María Martín enmarcó la herramienta dentro de una estrategia más amplia de alfabetización digital, orientada a fomentar un uso responsable, seguro y creativo de la tecnología.

Con este lanzamiento, Santa Fe busca consolidar una política pública que combine prevención, educación y control frente a los riesgos del ecosistema digital, con foco en proteger a niños y adolescentes.

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