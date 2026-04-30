Recomendaron declarar la emergencia en 16 distritos santafesinos por las inundaciones

La Comisión de Emergencia Agropecuaria propuso incluir los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado para todas las actividades agropecuarias, y a Recreo, Monte Vera y Santa Fe sólo para la producción hortícola.

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió este miércoles y resolvió, por unanimidad, sugerir al gobernador Maximiliano Pullaro la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para una extensa franja del norte provincial golpeada por los excesos hídricos registrados durante abril, que superaron los promedios históricos.

La propuesta elevada al Poder Ejecutivo abarca, en el d epartamento 9 de Julio, a Villa Minetti, San Bernardo, Gato Colorado, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño. En Vera se incluyeron Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos. En General Obligado, la localidad de Villa Guillermina.

En esos tres departamentos la emergencia comprendería la totalidad de las actividades agropecuarias. En el departamento La Capital, en cambio, la sugerencia se acotó a los distritos de Recreo, Monte Vera y Santa Fe y exclusivamente para la actividad hortícola, tras verificarse una afectación importante en la producción de verduras de hoja del cinturón hortícola santafesino.

La Comisión también facultó al Ministerio de Desarrollo Productivo a recomendar la declaración de nuevos distritos en emergencia por decreto, a medida que avancen los relevamientos de daños, tarea que se realiza de manera articulada con el INTA. Quedaron bajo monitoreo sectores de los departamentos San Justo, Castellanos y la zona este de Las Avispas, en San Cristóbal.

El período de vigencia propuesto se extiende desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de 2026, en función de los plazos impositivos.

El Niño y la articulación interprovincial

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, expuso los registros pluviométricos del período enero-abril, muy por encima de la media, y advirtió que el pronóstico climático anticipa una intensificación del fenómeno “El Niño” en el mediano y largo plazo, con precipitaciones por encima de lo normal. Mántaras subrayó la necesidad de un abordaje interprovincial, dado que el escurrimiento de las lluvias caídas en Chaco y Santiago del Estero agrava el cuadro en el norte santafesino.

Financiamiento, Ropeca y sanidad animal

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que ya están suscritos los convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Nuevo Banco de Santa Fe para líneas de crédito específicas. Para la línea del Nuevo Banco de Santa Fe no se exigirá la presentación del Certificado de Emergencia para acceder a la misma. Además, se anunció la inminente puesta en marcha del Ropeca, un registro de alcance interprovincial que vinculará oferentes de campos, alimentos, insumos y servicios con productores afectados.

Por su parte, el representante de Senasa, Martín Molina, remarcó la importancia de sostener la sanidad animal, la vacunación y la certificación de negatividad de brucelosis durante la contingencia.

Se evaluó en la reunión la situación de los pequeños productores, muchos de ellos informales, al respecto se informó el relevamiento efectuado mediante la Mesa de Agricultura Familiar, y se analizaron herramientas para procurar la asistencia a los mismos.

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