Depresión: cómo ayudar a transitar la fiestas a quienes la sufren

Para muchas personas las fiestas de fin de año no son un momento para festejar o para reunirse en familia porque no están pasando por un buen momento. Por eso, la psicóloga Mireya Natalí Crivelli en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 dio una serie de recomendaciones para aquellos que están pasando por una depresión en estas fechas y que no saben cómo seguir adelante.

"Las fiestas son de los momentos más críticos del año, de acuerdo a estadísticas y estudios. La gente se pone a reflexionar o recordar a aquellas personas que tal vez ya no están más en la familia o les gustaría estar en otro lugar pero no pueden", señaló. Para la profesional tolerar a la gente es lo más fácil en un evento y quizás lo más difícil lidiar es cuando no están.

La psicóloga, expresó: "En general hablamos de transitar la vida desde la alegría o la paz interna. En lo que tiene que ver con las faltas, de recordar lo compartido, lo que hizo uno por esa persona y no quedarnos con que no está". Resaltó que en estas fechas se puede agradecer y buscar acercarse a otras personas.

navidad fiestas de fin de año.jpg

En cuanto a las personas que sufren una depresión ya diagnosticada, aconsejó hablar con el profesional que los está atendiendo ya que consideró que no está bueno obligar a alguien a hacer algo porque puede ser totalmente disfuncional. "Hay que ver cómo vive las fiestas esa persona en particular, hay gente que piensa que es un día más, no les viene ni les va y hay otros que le dan importancia y por eso son fechas bastante problemáticas. En particular, pienso que aquellos que tienen depresión preferiría que no se queden solos, sí darles la libertad de retirarse antes o cuando lo deseen. Lo ideal es que no estén solos, que tengan la compañía para poder hablar o contenerse de ser necesario", dijo.

"No es que la persona quiere pensar así, no es que no quiere pensar en positivo y se hace la víctima sino que no lo puede hacer. Entonces muchas veces buscan esquivar este tipo de situaciones para no tener que tolerar a la familia haciendo cierto tipo de comentarios, que en realidad le hacen más mal que bien. Porque también es poner un peso en esa persona, «sufrís en la vida porque tenés ganas» y no es así. Hay que ver por qué no quiere ir a las fiestas, si es realmente por una cuestión de desgano o es porque realmente está tratando de evitar este tipo de situaciones donde las personas están continuamente diciéndole que es un amargado, que siempre piensa en lo negativo", expuso.

navidad fiestas de fin de año (1).jpg

Admitió que es difícil negar la ausencia de ciertas personas en las fiestas, hay que aceptar que la persona no está más, más allá de que una de las etapas normales del duelo es la negación. "La tristeza está por algo, al igual que el enojo y todo tipo de emociones, entonces hay que tomarla. No es recomendable tampoco llorar todo en Navidad o Año Nuevo porque me falta tal familiar pero podemos hacer una especie de ritual por esa persona que no está más, algo que lo represente, contar una historia de la Navidad pasada con esa persona. Nos vamos a poner triste pero la tristeza tiene que estar sino no hay duelo y si no hay duelo este se vuelve patológico, es muchísimo peor", manifestó Crivelli.

Escuchá la entrevista completa acá: