La UNL cayó casi 50 puestos en un ranking global que expone el retroceso de las universidades argentinas

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) perdió posiciones en el ranking CWUR (una medición internacional de prestigio), en indicadores objetivos vinculados a la educación, la empleabilidad, el cuerpo docente y la producción científica.

La UNL y la UNR: La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) descendieron puestos en el ranking global CWUR 2026.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) perdió posiciones en el ranking global elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR) , una de las mediciones internacionales más reconocidas por basarse exclusivamente en indicadores objetivos vinculados a la educación, la empleabilidad, el cuerpo docente y la producción científica.

Según la edición 2026 del ranking, la UNL pasó del puesto 1.693 al 1.739 , lo que representa un retroceso de 46 lugares respecto de la medición anterior.

La caída no fue un caso aislado. Las siete universidades argentinas incluidas entre las 2.000 mejores del mundo descendieron posiciones, en un contexto marcado por las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario y científico nacional.

Las universidades argentinas en el ranking

La mejor posicionada del país continúa siendo la Universidad de Buenos Aires, ubicada en el puesto 423 a nivel global. Le siguen la Universidad Nacional de La Plata (768) y la Universidad Nacional de Córdoba (845).

Más atrás aparecen la Universidad Nacional de Rosario (1.681), la Universidad Nacional del Litoral (1.739), la Universidad Nacional de Cuyo (1.829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1.891).

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La UNR fue una de las que más cayó en el ranking

La Universidad Nacional de Rosario registró uno de los mayores retrocesos entre las universidades argentinas incluidas en el ranking CWUR 2026. La institución pasó del puesto 1.576 al 1.681 a nivel mundial, con una caída de 105 posiciones respecto del año anterior.

El descenso se da en un contexto de preocupación por la situación del sistema universitario y científico. El rector Franco Bartolacci advirtió recientemente sobre la renuncia de docentes, la pérdida de investigadores y la paralización de líneas de financiamiento para proyectos científicos, factores que afectan el desarrollo académico y la producción de conocimiento en las universidades públicas.

Advertencias sobre el sistema universitario

El presidente del CWUR, Nadim Mahassen, atribuyó el deterioro de las universidades argentinas a problemas estructurales de financiamiento y a la pérdida de apoyo a la educación superior y la investigación científica. “El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos”, sostuvo el directivo al presentar los resultados.

El ranking evaluó más de 21.000 universidades de 95 países y asignó un peso del 40% a los indicadores de investigación científica, un aspecto que suele ser determinante para las instituciones públicas argentinas.

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Reclamos por presupuesto y ciencia

La publicación de la clasificación se conoció en medio de reiterados reclamos de rectores y autoridades universitarias por la situación presupuestaria del sector. Desde la UNL, la rectora Laura Tarabella había cuestionado recientemente la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos de las universidades públicas y criticó las declaraciones de funcionarios nacionales durante las movilizaciones del sector.

tarabella marcha universitaria UNL

"Siempre que la comunidad universitaria se moviliza y pone a disposición todo lo que genera y su potencia transformadora, hemos recibido expresiones que no son las apropiadas para personas que son las encargadas de gestionar", expresó durante la última Marcha Federal Universitaria realizada en la ciudad de Santa Fe.

Según datos difundidos por las universidades nacionales, las transferencias al sistema universitario registraron una fuerte caída desde 2023 y actualmente la inversión destinada al sector representa apenas una porción mínima del presupuesto nacional.

Un ranking liderado por Estados Unidos

A nivel global, el ranking volvió a ser encabezado por la Harvard University, seguida por Massachusetts Institute of Technology y Stanford University.

En América Latina, la mejor ubicada fue la Universidade de São Paulo, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad Católica de Chile también se ubicaron entre las principales instituciones de la región.

Los resultados vuelven a poner en discusión el impacto que tienen el financiamiento, la inversión en investigación y las políticas científicas sobre el desempeño internacional de las universidades argentinas.