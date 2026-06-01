Alerta por gripe A en Santa Fe: los casos en pacientes internados se duplicaron en un año

Los contagios confirmados de virus respiratorios en personas hospitalizadas crecieron un 98% respecto de 2025. La gripe A concentra la gran mayoría de los casos detectados en las últimas semanas.

Alerta sanitaria en Santa Fe: La provincia registra un aumento del 98% en los casos de gripe A en pacientes internados en comparación con el año anterior, duplicando los contagios confirmados.

La circulación de la gripe A muestra un fuerte crecimiento en la provincia de Santa Fe y preocupa a las autoridades sanitarias por el incremento de casos registrados en personas internadas. De acuerdo con los datos del último Boletín Epidemiológico provincial , los contagios confirmados de virus respiratorios prácticamente se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado.

Hasta la semana epidemiológica 20, correspondiente al 23 de mayo, se notificaron 13.944 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados. De ese total, 386 resultaron positivos para algún virus respiratorio, lo que representa una positividad del 2,8%.

Entre los virus detectados, la influenza A lidera ampliamente las estadísticas con 195 casos confirmados. Le siguen adenovirus (79), Covid-19 (62), virus parainfluenza (23), virus sincicial respiratorio (15), influenza B (6) y metapneumovirus (6).

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Aumento sostenido en las últimas semanas

El informe sanitario advierte que la situación se intensificó durante las últimas tres semanas analizadas. Entre las semanas epidemiológicas 18 y 20 se registraron 3.142 internaciones por cuadros respiratorios graves y se confirmaron 176 infecciones virales, elevando la positividad al 5,6%, el doble del promedio acumulado en lo que va del año.

El dato más significativo es el predominio de la gripe A: de los 176 casos positivos detectados en ese período, 151 correspondieron a influenza A, es decir, el 86% del total.

Casi el doble que en 2025

La comparación con el año pasado refleja un crecimiento marcado de la circulación viral. Durante las primeras 20 semanas de 2025 se habían notificado 11.157 casos de IRAG en internados y 195 diagnósticos positivos para virus respiratorios.

En cambio, en el mismo período de 2026 los casos confirmados ascendieron a 386, lo que representa un incremento del 98%. Además, la positividad pasó del 1,7% al 2,8%.

Los especialistas también observaron que el aumento de la gripe A comenzó antes que en 2025 y con una intensidad mayor, anticipando el escenario habitual de circulación viral que suele registrarse durante el invierno.

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE20_2026

Recomendaciones y prevención

Desde el Ministerio de Salud recordaron que estos datos corresponden exclusivamente a pacientes internados y no reflejan la ocupación total de camas hospitalarias. Sin embargo, remarcaron que las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales causas de internación durante los meses más fríos del año.

Ante este panorama, insistieron en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la gripe, y reforzar las medidas de prevención, como la higiene frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica temprana ante síntomas respiratorios.