Desde Amsafé insisten que "la provincia tiene recursos y ahorros para mejorar la propuesta salarial"

Amsafé ratificó el paro de 48 horas: "No hay ningún motivo para levantar la medida de fuerza"

Sobre las paritarias, Alonso afirmó que el gobierno provincial aún no los volvió a convocar ni tampoco hay otra oferta salarial. "Por lo tanto, tal cual lo establece nuestra resolución de asamblea, vamos a llevar adelante este 7 y 8 de marzo 48 horas de paro. Exigiéndole al gobierno no solamente una convocatoria sino también una nueva propuesta que implique mejorar el salario y las condiciones de trabajo", manifestó el secretario.

rodrigo Alonso, Amsafé la capital.jpg Rodrigo Alonso, secretario general Amsafé José Busiemi/ UNO Santa Fe

Contó que les llegó una solicitud del Ministerio de Trabajo donde se les pide que dejen sin efecto las medidas de fuerza para ser convocados. Al respecto, señaló: "Los paros se determinan y se levantan por asamblea, por los votos de los docentes en las escuelas. Por lo tanto, está claro que la comisión directiva provincial no tiene potestad para eso, pero también lo dice nuestra resolución de asamblea. En esta se expone que el paro del 7 y 8 de marzo estaba sujeto a la presentación una nueva propuesta, no una nueva convocatoria".

Alonso, sentenció: "Queremos una nueva propuesta, por lo tanto, públicamente le informamos al Ministerio de Trabajo de que no solamente no tenemos potestad para levantar la medida de fuerza, sino que no hay ningún motivo para levantar la medida de fuerza".

"El gobierno quiere hacer creer que la primera propuesta que le presenta a los docentes siempre va a ser rechazada. En diciembre el gobierno de la provincia presentó una sola propuesta en el ámbito paritario que fue aprobada por más del 70% de los docentes en la asamblea de Amsafé, hace mucho no se aprobaba una propuesta con esa diferencia de votos", recordó. Y lanzó: "Esto se puede solucionar si hay voluntad política".

Indicó que la paritaria nacional tuvo un aumento del salario mínimo garantizado del 43% y donde se incluye el incentivo docente y la conectividad: "Estamos lejos, estamos a 10 puntos ¿El gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta? Tiene recursos propios coparticipables, ahorros, o sea que la posibilidad está. Falta la voluntad política, está claro", apuntó.

Respecto al asesinato del nene 11 años en Rosario, expresó: "Como docentes no solamente nos llena de dolor sino también de preocupación y de impotencia. La escuela tiene que ser territorio de paz, en donde podamos construir conocimiento, en donde la palabra tenga valor. Nos encontramos con que están matando a nuestros alumnos y creemos que de una vez por todas todo el poder político y judicial tiene que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder".

