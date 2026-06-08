Desde este lunes se puede solicitar la beca educativa de $100.000 en Santa Fe

Desde hoy y hasta el 22 estará habilitada la inscripción al nuevo Sistema Provincial de Becas Educativas. El programa otorgará 10.000 a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial con trayectorias escolares en riesgo

El Gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Educación , abrirá este lunes 8 de junio la inscripción al nuevo Sistema Provincial de Becas Educativas , una iniciativa destinada a fortalecer la permanencia de estudiantes en el sistema educativo y acompañar a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 22 de junio y podrá realizarse de manera online mediante la plataforma "Mi Escuela" , disponible en el portal oficial del Ministerio de Educación.

El programa contempla la entrega de una beca mensual de $100 mil, que se abonará entre mayo y diciembre, y alcanzará a 10 mil estudiantes de 7º grado de nivel primario, todos los años del nivel secundario y alumnos de la modalidad de educación especial.

Un nuevo sistema con foco en la permanencia escolar

El ministro de Educación, José Goity, explicó que el rediseño del sistema responde a una decisión impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para generar un impacto concreto en las trayectorias educativas.

"El foco está principalmente puesto en la educación secundaria porque allí hay que apuntar a la retención y al acompañamiento de los estudiantes. También focalizamos en séptimo grado, donde se termina la escolaridad primaria y se proyecta el ingreso a la secundaria", señaló el funcionario.

Además, destacó que el nuevo esquema unifica las distintas líneas de becas existentes bajo una política provincial única e incorpora un Índice Provincial de Prioridad Educativa, que permitirá establecer un orden de prioridades para la asignación de los beneficios.

Cómo inscribirse a las Becas Educativas

Para los estudiantes de 7º grado de primaria y de todos los cursos de secundaria, la inscripción deberá ser realizada por madres, padres o tutores a través de la plataforma Mi Escuela.

En tanto, para los alumnos de la Modalidad de Educación Especial, las solicitudes serán gestionadas directamente por los establecimientos educativos mediante un formulario específico.

Requisitos para acceder a la beca

Entre las condiciones establecidas para acceder al beneficio se encuentran:

Estar cursando la educación obligatoria en la provincia de Santa Fe.

en la provincia de Santa Fe. Encontrarse en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o socioeducativa .

. No percibir otra beca con una finalidad similar.

Completar la inscripción y presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

La selección de los beneficiarios se realizará a partir del Índice Provincial de Prioridad Educativa, que contempla variables sociales, económicas y educativas. Además, se prevén cupos especiales vinculados al mérito y la representación institucional.

Una herramienta para acompañar a los estudiantes

Desde el Ministerio de Educación señalaron que el Sistema Provincial de Becas Educativas forma parte de una estrategia para fortalecer las trayectorias escolares y prevenir situaciones de abandono educativo.

La iniciativa busca optimizar los recursos públicos y dirigir la asistencia hacia aquellos estudiantes que necesitan un mayor acompañamiento para sostener y completar sus estudios, especialmente durante el paso de la primaria a la secundaria y a lo largo de toda la educación obligatoria.

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