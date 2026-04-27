Desde Vialidad provincial prevén que el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé estará terminado en febrero de 2027

El director Pablo Seghezzo confirmó que las obras en el bulevar Mitre de Santo Tomé demandarán al menos 8 meses. El crecimiento del río Salado obliga a usar un lanzavigas para continuar los trabajos

Las obras del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé entraron en una etapa decisiva. El director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo , confirmó que los trabajos ya comenzaron del lado de Santo Tomé sobre el bulevar Mitre y fijó febrero de 2027 como fecha de inauguración. La obra, que transformará radicalmente el ingreso y la salida de la ciudad vecina, demandará al menos 8 meses de intervención en esa arteria , mientras el crecimiento del río Salado obliga a incorporar un lanzavigas para no frenar el avance.

Las obras en Santo Tomé ya comenzaron

Seghezzo confirmó que las tareas en la ciudad vecina acaban de iniciarse sobre el bulevar Mitre, una intervención que estima llevará un mínimo de 7 a 8 meses de trabajo. "Va a cambiar casi 180 grados la fisonomía del ingreso y la salida de Santo Tomé", señaló el funcionario al programa Mañana UNO, quien remarcó que actualmente se está en plena etapa de demolición de las calzadas de esa arteria. El hormigón extraído será trasladado al margen del río Salado para utilizarse como material de defensa costera, en la zona afectada por la erosión que sufrió el Club Ministerio.

puente carretero

Del lado de Santa Fe, en tanto, ya se avanza con el hormigonado del segundo carril del acceso al nuevo puente, en lo que se conoce como el rulo de Cilsa. Esa traza, que corre paralela al kartódromo, se convertirá en el ingreso al puente, mientras que la actual doble mano funcionará como egreso. En la última cuadra del bulevar Mitre también está previsto un retorno para los conductores que no deseen cruzar el puente.

El Salado obliga a usar un lanzavigas

La crecida del río Salado impide continuar colocando vigas desde el terraplén. Para no detener los trabajos, ya está en camino un lanzavigas traído desde Chile, que permitirá avanzar en la colocación de vigas desde arriba, sin depender del nivel del río. "Todo está previsto hasta ahora", aseguró el director.

Seghezzo también se refirió al incidente de la viga caída que generó preocupación en la población. Explicó que se trató de un error del maquinista que golpeó la estructura accidentalmente. "No es normal, puede pasar y pasó", reconoció, aunque aclaró que el hecho no generó ningún daño sobre la obra. El costo de la viga nueva deberá ser absorbido por la empresa constructora.

La entrevista completa en Mañana UNO: