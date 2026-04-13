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Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

La Municipalidad confirmó el inicio de tareas en la cabecera santotomesina del Nuevo Puente. Avanzan demoliciones y se prevén cortes de tránsito en los próximos días.

13 de abril 2026 · 09:14hs
Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informó que comenzaron las primeras intervenciones en la cabecera local del Nuevo Puente, una obra clave de infraestructura que busca mejorar la conectividad con Santa Fe y potenciar el desarrollo regional.

En esta primera etapa, los trabajos se concentran en la demolición de una vivienda ubicada en la intersección de 7 de Marzo y Mitre, un punto estratégico para el avance del proyecto. De manera simultánea, continúan las tareas en la zona costera, mientras que en los próximos días está previsto el inicio de nuevas intervenciones sobre calle Mitre.

Desde el gobierno local señalaron que, a medida que avance la obra, se irá informando sobre cortes de tránsito, desvíos vehiculares y otras medidas necesarias para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

El Nuevo Puente Santo Tomé–Santa Fe es considerado una obra fundamental para la región, ya que permitirá optimizar la movilidad urbana, descongestionar el tránsito actual y acompañar el crecimiento urbano y económico del área metropolitana.

Con este primer paso en la cabecera santotomesina, la ciudad comienza a transitar una etapa clave en un proyecto largamente esperado por vecinos y sectores productivos, que ven en esta infraestructura una herramienta central para fortalecer la integración regional.

• LEER MÁS: El nuevo Puente Carretero recibió la primera viga fabricada en Santa Fe: informan que la obra tiene un 35% de ejecución

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