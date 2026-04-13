Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

La Municipalidad confirmó el inicio de tareas en la cabecera santotomesina del Nuevo Puente. Avanzan demoliciones y se prevén cortes de tránsito en los próximos días.

La Municipalidad de Santo Tomé informó que comenzaron las primeras intervenciones en la cabecera local del Nuevo Puente , una obra clave de infraestructura que busca mejorar la conectividad con Santa Fe y potenciar el desarrollo regional.

En esta primera etapa, los trabajos se concentran en la demolición de una vivienda ubicada en la intersección de 7 de Marzo y Mitre , un punto estratégico para el avance del proyecto. De manera simultánea, continúan las tareas en la zona costera , mientras que en los próximos días está previsto el inicio de nuevas intervenciones sobre calle Mitre .

Desde el gobierno local señalaron que, a medida que avance la obra, se irá informando sobre cortes de tránsito, desvíos vehiculares y otras medidas necesarias para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

El Nuevo Puente Santo Tomé–Santa Fe es considerado una obra fundamental para la región, ya que permitirá optimizar la movilidad urbana, descongestionar el tránsito actual y acompañar el crecimiento urbano y económico del área metropolitana.

Con este primer paso en la cabecera santotomesina, la ciudad comienza a transitar una etapa clave en un proyecto largamente esperado por vecinos y sectores productivos, que ven en esta infraestructura una herramienta central para fortalecer la integración regional.

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