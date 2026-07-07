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Después del frío intenso, Santa Fe tendrá una semana con tardes templadas y pocas chances de lluvia

El aire frío comienza a ceder y permitirá un ascenso gradual de las temperaturas durante los próximos días. Las condiciones se mantendrán estables y recién el sábado podría registrarse alguna lluvia débil y aislada

7 de julio 2026 · 07:48hs
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El invierno llegó a Santa Fe

José Busiemi

El invierno llegó a Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 6.2º y una térmica de 4.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien todavía predomina una masa de aire frío, se observa que lentamente comienza a ingresar aire algo más cálido a la región. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas hasta por lo menos el día miércoles para luego presentar un aumento gradual de la nubosidad, junto con la llegada de un nuevo sistema frío, que se encuentra transitando lentamente por el extremo norte de la patagonia. Dicho sistema podría establecerse plenamente en la región, recién hacia comienzos de la próxima semana, por lo que es esperable que las temperaturas mantengan su tendencia en gradual ascenso, hasta por lo menos el fin de semana, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia el día sábado, aunque las mismas por el momento se mantienen bajas.

Miércoles con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche con condiciones estables y una baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 6º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector nor/noreste.

Por último, viernes mayormente nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 13º y máxima 23º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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