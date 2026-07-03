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Santa Fe registró apenas 3° este viernes: qué dice el pronóstico para el fin de semana

El frío seguirá siendo protagonista en la capital provincial. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, no se esperan lluvias y las temperaturas continuarán muy bajas hasta el lunes

3 de julio 2026 · 07:51hs
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Santa Fe registró apenas 3° este viernes: qué dice el pronóstico para el fin de semana

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, mucho frío y con una temperatura de 3.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 10°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa una configuración en las masas de aire muy similar a la de ayer, con ingreso de aire relativamente cálido y seco en altura, combinado con aire frío y seco establecido en superficie, en la región actúa plenamente un sistema frío y seco de origen polar. Esta situación genera que las condiciones se mantengan buenas y estables hasta por lo menos comienzos de la semana próxima, con jornadas mayormente soleadas y alguna nubosidad por momentos que debería responder a las distintas configuraciones que adopten las masas de aire durante los próximos días. Respecto a las temperaturas, se esperan registros bajos a muy bajos debido al sistema predominante en la región, durante dicho período.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 2º y suave ascenso de las máximas, 12º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales hacia la tarde y tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en ascenso de las mínimas, 7º y poco cambio de las máximas, 13º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste.

Por último, se espera un lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 3º y suave ascenso de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, rotando al oeste/suroeste y luego al oeste/noroeste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe viernes frío pronóstico
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