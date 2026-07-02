¿Llega una ola polar a Santa Fe?: qué dicen los especialistas sobre el ingreso de aire frío

El especialista Facundo Azar afirmó que habrá un importante descenso de temperatura, pero aclaró que se trata de un fenómeno normal del invierno.

Mientras distintas publicaciones hablan de una supuesta " ola polar extrema " o utilizan expresiones que anticipan un escenario excepcional, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico de Santa Fe pidieron transmitir información con mayor precisión y sin generar temor innecesario.

En una entrevista con LT10 , Facundo Azar , integrante del organismo provincial, explicó que la provincia atravesará días de mucho frío , aunque aclaró que se trata de una situación esperable para esta época del año .

"Vamos a tener días de mucho frío, pero estos términos que a veces inventan no precisamente con fines informativos, sino más bien con cierta tendencia a querer generar pánico o visualizaciones, no ayudan a una efectiva comunicación meteorológica", afirmó.

El especialista sostuvo que es correcto informar que habrá un descenso importante de las temperaturas, pero consideró que utilizar expresiones exageradas termina confundiendo a la población.

"Lo que más que informar es asustar a la gente. Desde el Centro de Monitoreo Meteorológico no compartimos ese tipo de definiciones y vamos siempre a acercar información más clara y concisa", remarcó.

El ingreso de aire frío será normal para el invierno en Santa Fe

Azar explicó que el fenómeno previsto responde al avance de una masa de aire frío típica del invierno en el centro del país y que ya estaba contemplada en los informes climáticos elaborados meses atrás.

Según indicó, el comportamiento de las temperaturas coincide con las proyecciones realizadas para la temporada invernal, que mostraban valores muy cercanos al promedio histórico para junio y julio, con algunos períodos incluso levemente superiores a los habituales. "Es un ingreso de aire frío completamente esperable para lo que es el invierno en la provincia de Santa Fe y en el centro del país", señaló.

Habrá nuevos pulsos de aire frío, pero no un período prolongado

El referente del organismo también explicó que durante el invierno seguirán registrándose nuevos ingresos de aire frío, aunque eso no implica que las bajas temperaturas se mantengan durante muchos días consecutivos.

En ese sentido, sostuvo que la presencia de sistemas de alta presión favorecerá jornadas frías, aunque sin configurar un escenario excepcional.

"¿Van a entrar más pulsos de aire frío? Sí, claro que lo van a estar. Lo que no esperamos es que se mantenga ese frío de manera prolongada en toda la provincia ni en toda la región central del país", explicó.

De esta manera, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico insistieron en que el pronóstico para Santa Fe indica la llegada de días fríos, propios de la estación, pero sin elementos que justifiquen calificarlos como un evento extraordinario o fuera de lo habitual.

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