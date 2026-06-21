Doce cuadras de Avenida Facundo Zuviría ya cuentan con nueva iluminación LED

Nueva iluminación LED: Se han iluminado doce cuadras de la Avenida Facundo Zuviría, desde Milenio de Polonia hasta Hernandarias, con el objetivo de extender el alcance hasta Estanislao Zeballos.

Doce cuadras de la Av. Facundo Zuviría ya cuentan con nueva iluminación tras la colocación de guirnaldas LED impulsada por la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la avenida (ACIPA), con el acompañamiento del senador provincial por el departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi y la ejecución de la Municipalidad de Santa Fe. El tramo que ha sido reforzado con nuevos focos será desde calle Milenio de Polonia hasta Hernandarias.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó el carácter colectivo de la iniciativa: "Estas luces son resultado del trabajo en equipo: el municipio, con sus trabajadores, poniendo los dispositivos para iluminar, el senador Paco Garibaldi con los materiales y la logística, y los comerciantes con el compromiso de querer mejorar su avenida".

El tramo y la proyección

La nueva iluminación abarca desde Milenio de Polonia hasta Hernandarias, aunque el proyecto contempla extenderse hasta la intersección con Estanislao Zeballos. "Ahora, el ciudadano que transite esta avenida va a tener esta nueva iluminación, bella, como hoy luce, con las guirnaldas y con las luces LED. Esto es lo que queremos, una Santa Fe más iluminada y más linda", completó Poletti.

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Una propuesta de los comerciantes

El senador Garibaldi explicó el rol que cumplió cada parte en el proceso: "Es una propuesta de los comerciantes de Facundo Zuviría, que siempre proponen cosas para mejorar el comercio. La Municipalidad fue la encargada de la instalación y nosotros de la coordinación y los materiales, entonces cada uno hizo una parte y se logró el objetivo."

Silvio Alberto Pitich, presidente de ACIPA, resumió el espíritu de la iniciativa: "El motivo de esta propuesta fue tratar de ayudar al comerciante, hacer la avenida mucho más transitable, segura, que sea más amigable con la gente y que nos visiten."