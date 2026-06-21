Uno Santa Fe | Ovación | Ferro

Ferro venció a Morón, alcanzó la cima de la zona A y Colón quedó cuarto

Ferro superó como local a Morón y lo igualó en la cima de la zona A de la Primera Nacional. Hubo resultados que fueron positivos para Colón, que marcha cuarto

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 19:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Ferro venció a Morón, alcanzó la cima de la zona A y Colón quedó cuarto

La derrota de Colón ante Chaco For Ever dejó una sensación amarga por la oportunidad desperdiciada. Sin embargo, el desarrollo de la fecha 4 (pendiente del paro) de la Primera Nacional trajo algunos resultados que evitaron consecuencias mayores en la tabla. Por ejemplo, Ferro derrotó 1-0 a Morón y alcanzó la cima de la zona A.

Con este resultado, ambos equipos quedaron al frente de las posiciones con 34 puntos y comparten el liderazgo del grupo.

• LEER MÁS: Colón recupera a una pieza clave pero pierde a otra para visitar a Deportivo Madryn

Para Colón, que cayó sorpresivamente en Resistencia, la noticia no terminó siendo del todo negativa. Si bien dejó escapar una gran chance de acercarse a la punta, logró mantenerse dentro de los puestos de protagonismo y ahora ocupa la cuarta colocación.

Otro resultado que jugó a favor del Sabalero fue la derrota de Los Andes. El Milrayitas perdió 2-1 frente a Deportivo Madryn y no pudo sacar provecho del traspié rojinegro. De esta manera, el conjunto de Lomas de Zamora continúa ubicado en el tercer lugar de la tabla.

Así las cosas, Ferro y Morón dominan la zona A con 34 unidades, mientras que Los Andes se mantiene como escolta y Colón aparece cuarto, todavía en zona de Reducido y con margen para seguir peleando en la parte alta del campeonato.

Lo que queda claro es que la caída ante Chaco For Ever fue una oportunidad desaprovechada. El último de la tabla terminó frenando la levantada sabalera y privó al equipo de dar un salto importante en la clasificación. Aún así, los resultados de sus rivales directos evitaron que el golpe fuera más duro de lo que ya fue.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional

Col&oacute;n marcha cuarto.

Colón marcha cuarto.

Ferro Morón Colón
Noticias relacionadas
uruguay igualo con cabo verde y tendra que jugarse todo ante espana

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

la seleccion argentina llego a dallas en la previa del partido ante austria

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

belgica apenas empato con iran y quedo forzado a ganar en el ultimo partido

Bélgica apenas empató con Irán y quedó forzado a ganar en el último partido

accion a pleno en los playoffs de las inferiores de la asb con otro campeon en desarrollo

Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

Lo último

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Último Momento
Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

Ovación
Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe