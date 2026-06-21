Ferro venció a Morón, alcanzó la cima de la zona A y Colón quedó cuarto

Ferro superó como local a Morón y lo igualó en la cima de la zona A de la Primera Nacional. Hubo resultados que fueron positivos para Colón, que marcha cuarto

La derrota de Colón ante Chaco For Ever dejó una sensación amarga por la oportunidad desperdiciada. Sin embargo, el desarrollo de la fecha 4 (pendiente del paro) de la Primera Nacional trajo algunos resultados que evitaron consecuencias mayores en la tabla. Por ejemplo, Ferro derrotó 1-0 a Morón y alcanzó la cima de la zona A.

Con este resultado, ambos equipos quedaron al frente de las posiciones con 34 puntos y comparten el liderazgo del grupo.

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Para Colón, que cayó sorpresivamente en Resistencia, la noticia no terminó siendo del todo negativa. Si bien dejó escapar una gran chance de acercarse a la punta, logró mantenerse dentro de los puestos de protagonismo y ahora ocupa la cuarta colocación.

Otro resultado que jugó a favor del Sabalero fue la derrota de Los Andes. El Milrayitas perdió 2-1 frente a Deportivo Madryn y no pudo sacar provecho del traspié rojinegro. De esta manera, el conjunto de Lomas de Zamora continúa ubicado en el tercer lugar de la tabla.

Así las cosas, Ferro y Morón dominan la zona A con 34 unidades, mientras que Los Andes se mantiene como escolta y Colón aparece cuarto, todavía en zona de Reducido y con margen para seguir peleando en la parte alta del campeonato.

Lo que queda claro es que la caída ante Chaco For Ever fue una oportunidad desaprovechada. El último de la tabla terminó frenando la levantada sabalera y privó al equipo de dar un salto importante en la clasificación. Aún así, los resultados de sus rivales directos evitaron que el golpe fuera más duro de lo que ya fue.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional