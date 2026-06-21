Colón no despega y la continuidad de Medrán entra en zona de debate

La derrota ante Chaco For Ever volvió a encender todas las alarmas en el Sabalero. Mientras la dirigencia acelera en el mercado de pases, también analiza el presente futbolístico de un equipo que cerró la primera rueda lejos de los puestos de privilegio y sin la regularidad esperada.

La caída por 1-0 ante Chaco For Ever en Resistencia no fue una derrota más para Colón . El equipo de Ezequiel Medrán volvió a exhibir dificultades para sostener una línea de rendimiento y terminó la primera rueda de la Zona A de la Primera Nacional lejos del líder Deportivo Morón, una realidad que obliga a replanteos de cara a la segunda parte del campeonato.

En las horas posteriores al encuentro se produjo una reunión entre el presidente José Alonso, el vicepresidente Alejandro Bonazzola y el director deportivo Diego Colotto. Si bien oficialmente no trascendieron definiciones, está claro que el presente deportivo del equipo y la continuidad del entrenador forman parte del análisis que lleva adelante la conducción rojinegra.

El mercado avanza, pero los resultados no acompañan a Colón

La dirigencia entiende que el plantel necesita retoques importantes para afrontar la segunda rueda. Por eso, gran parte de los esfuerzos están puestos en el mercado de pases.

El primer refuerzo será Franco García, extremo que rescindió su vínculo con Newell's y arribará este lunes a Santa Fe para firmar su contrato. Además, Colón avanza por el delantero Jonathan Herrera, de Deportivo Riestra, y mantiene abiertas negociaciones por nombres de experiencia y jerarquía como Rubén Botta, Marcelo Eggel y Santiago Rosales.

Prensa Colón

A esos puestos se suman otras prioridades: un marcador central y posiblemente un lateral izquierdo, sectores donde el cuerpo técnico y la secretaría deportiva consideran que es necesario sumar variantes.

Sin embargo, los refuerzos por sí solos no alcanzan para ocultar una realidad incómoda: Colón está lejos del nivel esperado para un equipo armado con la obligación de pelear por el ascenso.

Los números que alimentan los cuestionamientos a Medrán en Colón

El principal apuntado por el irregular presente es Ezequiel Medrán. El entrenador asumió con el desafío de devolver a Colón a Primera División, pero hasta aquí no logró consolidar una identidad futbolística ni una racha que le permita acercarse a los puestos de vanguardia.

Desde su llegada dirigió 25 partidos oficiales, con un saldo de ocho victorias, diez empates y siete derrotas.

En la temporada 2026, que comenzó con expectativas renovadas, registra siete triunfos, ocho igualdades y apenas tres derrotas, números que no parecen malos a simple vista. Sin embargo, la gran cantidad de empates y la falta de contundencia en partidos clave hicieron que el equipo quedara relegado en la lucha por el primer puesto.

El balance general arroja una efectividad del 45,33%, una cifra que queda lejos de las aspiraciones de una institución que no esconde su objetivo principal: regresar a la máxima categoría.

La segunda rueda, una prueba para Colón

Más allá de cualquier decisión inmediata, en Colón saben que comienza una etapa determinante. El objetivo mínimo es clasificar al Reducido, pero la verdadera obsesión sigue siendo terminar primero para disputar la final por el primer ascenso o, en su defecto, llegar con posibilidades concretas de pelear el segundo boleto.

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Hoy, el equipo está lejos de ese escenario. Por eso, mientras llegan refuerzos y se esperan definiciones en el mercado, la figura de Medrán aparece en el centro de todas las miradas.

La derrota en Resistencia dejó heridas abiertas. Y en Santa Fe saben que el margen para seguir fallando es cada vez menor.