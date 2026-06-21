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Colón acelera el mercado: los dos que están al caer y lo que se busca

Colón comenzará una semana intensa en materia de incorporaciones. Franco García llegará este lunes a Santa Fe, Jonathan Herrera está cada vez más cerca y también avanzan las gestiones por Marcelo Eggel.

21 de junio 2026 · 10:42hs
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Colón acelera el mercado: los dos que están al caer y lo que se busca

Foto gentileza: Melani Rivas

La derrota ante Chaco For Ever dejó expuestas varias necesidades futbolísticas, pero en Colón ya venían trabajando para reforzar el plantel. Con la segunda rueda de la Primera Nacional en el horizonte, la dirigencia busca dar un golpe de timón en el mercado de pases y ya tiene varias negociaciones encaminadas.

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El primer movimiento concreto se producirá este lunes, cuando Franco García arribe a Santa Fe para convertirse oficialmente en jugador sabalero.

Franco García, la revancha que se postergó seis meses en Colón

El extremo derecho estuvo muy cerca de llegar a Colón durante el mercado de verano. De hecho, existía un acuerdo prácticamente cerrado para que se sumara al plantel, pero una oferta superadora de Newell's terminó cambiando el rumbo de la historia.

Sin embargo, la experiencia en Rosario no resultó como esperaba. García tuvo poca participación, no logró afirmarse en el equipo y terminó acordando la rescisión de su contrato con la Lepra.

Ahora, el destino vuelve a cruzarlo con Colón. La dirigencia nunca dejó de seguirlo y considera que puede aportar desequilibrio, velocidad y profundidad por los costados, una de las carencias que mostró el equipo durante gran parte del semestre.

Herrera gana terreno y Nasta pierde fuerza en Colón

La prioridad ofensiva pasa por sumar gol. En ese escenario, Jonathan Herrera aparece cada vez mejor posicionado.

El experimentado delantero de Deportivo Riestra busca una salida para tener un nuevo desafío y las negociaciones avanzan a buen ritmo. Si no surgen contratiempos, el acuerdo podría acelerarse durante los próximos días.

Su llegada modificaría el escenario de otro de los nombres que estuvo en carpeta: Bruno Nasta. El goleador de San Miguel sigue siendo una alternativa valorada por la dirigencia, pero hoy parece haber quedado algunos pasos por detrás.

De todas maneras, la falta de eficacia ofensiva que mostró Colón durante varios pasajes del campeonato hace que no pueda descartarse completamente la posibilidad de incorporar a más de un delantero.

Eggel, una obsesión que puede hacerse realidad para Colón

En la mitad de la cancha aparece otro objetivo de larga data: Marcelo Eggel.

El volante de Deportivo Maipú es seguido desde hace tiempo por la secretaría deportiva y en las últimas horas surgió una señal alentadora. Colón habría conseguido los recursos económicos necesarios para ejecutar la cláusula de salida y avanzar decididamente por su contratación.

La intención es sumar un futbolista con dinámica, manejo y capacidad para darle otra energía al mediocampo, una zona donde el equipo tampoco logró consolidarse durante la primera rueda.

Botta, Rosales y una defensa que también necesita refuerzos

El mercado sabalero no termina en los nombres ya encaminados. Rubén Botta continúa siendo una alternativa atractiva. El mediocampista dejó una buena imagen durante su paso por el club y mantiene una relación especial con gran parte del mundo rojinegro.

También sigue apareciendo el nombre de Santiago Rosales, aunque su salida de Mitre de Santiago del Estero aparece como una operación compleja.

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En paralelo, la dirigencia entiende que las incorporaciones no deben limitarse al ataque. Los problemas defensivos y la escasez de variantes obligan a buscar un marcador central más, mientras que tampoco se descarta sumar un lateral izquierdo.

La estrategia es clara: reforzar las tres líneas para intentar que Colón encuentre en la segunda rueda la regularidad que le faltó en la primera. Porque el margen de error se terminó y el objetivo sigue siendo el mismo: pelear por el ascenso hasta el final.

Colón García Herrera
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