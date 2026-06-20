La tradicional avenida comercial se transformó en el epicentro de la celebración del Día de la Bandera. Hubo un emotivo juramento a la insignia patria por parte de excombatientes de Malvinas a alumnos de cuarto grado, un desfile cívico-militar y un festival folclórico solidario que recolectó donaciones para tres hogares locales.

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo una multitudinaria celebración popular sobre la avenida Facundo Zuviría para conmemorar el Día de la Bandera , en homenaje al prócer Manuel Belgrano al cumplirse el aniversario de su fallecimiento. Organizada en un esquema de trabajo conjunto con la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la avenida Facundo Zuviría (ACIPA) y el Gobierno de la Provincia, la propuesta transformó a esta arteria comercial en el epicentro del festejo patrio.

Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana abarcando desde la intersección con la calle Estanislao Zeballos hacia el sur hasta Ángel Cassanello, permitiendo que miles de familias participaran de una jornada cívica y comunitaria que integró la identidad histórica nacional con la reactivación del entramado productivo, comercial y de emprendedores locales.

El acto protocolar central fue presidido por el intendente Juan Pablo Poletti; el senador departamental, Julio Garibaldi; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile; y el presidente de ACIPA, Silvio Pitich. El encuentro contó además con la presencia de legisladores, secretarios municipales y provinciales, jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad —incluyendo a Prefectura y la Unidad Regional 1 de la Policía—, autoridades de la UNL, la UTN y la UCSF, representantes gremiales, vecinales e integrantes de los institutos Belgraniano, Lopeziano y Sanmartiniano.

Durante la ceremonia oficial, las autoridades otorgaron reconocimientos institucionales a las escuelas primarias de la ciudad que colaboraron activamente en el despliegue del festival, entre las que se destacaron la Escuela N° 29 Sargento Bustamante, la N° 136 Gregoria Pérez de Denis, la N° 139 Jorge Stephenson, la N° 465 Dr. Wenceslao Escalante, la N° 581 Dr. Rodolfo Freyre, la Particular Don Bosco, la Primaria Jerárquicos y la N° 26 Patricio Cullen.

“Esta es una alegría enorme porque demuestra que el trabajo en equipo con la asociación de comerciantes nos permite organizar un acto integral que fusiona danza, cultura, desfiles y gastronomía para pasar un día feliz”, valoró el intendente Juan Pablo Poletti.

El mandatario santafesino resaltó que la bandera nacional debe funcionar como un símbolo que hermane a la sociedad civil y concluyó: “La promesa de lealtad tomada por un excombatiente de Malvinas a los niños de cuarto grado fue un momento verdaderamente emocionante que nos puso la piel de gallina a todos; más allá de lo estrictamente protocolar, en ese ‘sí prometo’ reside la jura a una insignia que nos tiene que cobijar bajo el mismo techo, cortar las diferencias y unirnos como país para salir adelante”.

Facundo Zuviría de fiesta

Posteriormente, las calles cobraron vida mediante el paso del tradicional desfile cívico-militar, que incluyó a formaciones de las fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas, vehículos y motocicletas antiguas, dándole un marco de color al corredor comercial.

En paralelo, los vecinos disfrutaron de la gastronomía típica nacional y recorrieron la amplia feria de artesanos impulsada por la mesa interinstitucional de la avenida Facundo Zuviría.

Hacia el final de la tarde, la jornada comunitaria se trasladó hacia el escenario principal, donde se desarrolló el Festival Folclórico Solidario con espectáculos artísticos a cargo de la Compañía Argentina de Danzas, Luz de Luna, Maimara Sumaj, César Des, Nico Barrios, el Centro Laziale y la Compañía Folklórica Yapeyú.

La propuesta artística del municipio combinó el disfrute vecinal con una veta netamente benéfica, colectando una importante cantidad de donaciones que serán distribuidas de manera directa a los hogares atendidos por la Fundación Mateo Esquivo, el Hogar Hermanas de la Providencia y el Santuario Nuestra Señora del Tránsito, revalidando el espíritu cooperativo y solidario de toda la comunidad santafesina.

Vecinos y emprendedores

El evento reflejó la importancia de estos espacios públicos para la preservación de los valores de identidad y el impulso económico del sector: “Estas fechas son fundamentales para la historia del país y es muy valioso recordarlas en comunidad, sobre todo para alentar a los más chicos a entender la importancia de la escarapela y de nuestros símbolos patrios”, expresó Augusto Vultaggio, vecino del barrio que asistió a la convocatoria.

En esa misma línea, Juana Verón, otra de las residentes de la zona que se acercó a compartir las actividades, manifestó su entusiasmo por el despliegue del festival: “A mí me encanta disfrutar de estas propuestas y me parece bárbaro que la Municipalidad se involucre siempre en la organización; me siento sumamente representada cuando se realizan estos festejos”.

Alumnos abanderados

El sentido de orgullo cívico también se hizo presente entre los alumnos abanderados de las instituciones invitadas, como el caso de Génesis Baratil, estudiante de la Escuela N° 136 Gregoria Pérez de Denis, quien destacó el “honor que significa portar la enseña patria tras haber alcanzado esa distinción gracias al esfuerzo y al estudio diario”.

Por su parte, el sector de la economía social y los productores locales valoraron de forma unánime el impacto comercial de la jornada organizada por el municipio.

Román Bala, ponderó las ventajas del contacto directo que permiten los corredores feriales y remarcó que “es una satisfacción enorme que nos den este lugar y la posibilidad de trabajar para poder ofrecer un producto sano directo de nuestra biogranja al consumidor santafesino”. Asimismo, Javier Recanciamo, responsable de un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de pastas naturales de maní y frutos secos, señaló que “para nosotros es importantísimo contar con este espacio porque muchas veces es complejo visibilizar la marca, y el hecho de que el municipio nos invite es algo buenísimo para que todos los santafesinos conozcan lo que producimos acá”.

Hacia el cierre de las actividades, Florencia Fascioli, representante de un puesto de chocolatería artesanal nucleado en el grupo Mi Tierra, ratificó el éxito de la convocatoria y aseguró que “este tipo de eventos masivos en las grandes avenidas siempre suman y ayudan muchísimo a que las pequeñas marcas locales como nosotras, sigan proyectándose a futuro”.