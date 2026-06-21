Uno Santa Fe | Colón | Colón

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Colón llegaba en alza y frente al último de la zona A tenía la chance para acercarse a la cima. Sin embargo, volvió a mostrar sus limitaciones fuera de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 17:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Prensa Chaco For Ever

La caída de Colón ante Chaco For Ever no solo sorprendió por el resultado. También por la forma, ya que llegaba fortalecido y con la obligación de imponerse frente al último de la zona A de la Primera Nacional. Pero una vez más, cuando salió de Santa Fe, mostró una versión deslucida y sin respuestas.

• LEER MÁS: Colón no despega y la continuidad de Medrán entra en zona de debate

Los números finales del encuentro son un reflejo bastante fiel de lo que ocurrió en el estadio Juan Alberto García. Porque si bien no hubo una superioridad aplastante de Chaco For Ever, sí quedó en evidencia que el local hizo mejor las cosas y aprovechó sus momentos.

• LEER MÁS: Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Las estadísticas de Chaco For Ever y Colón

La posesión fue pareja, con una leve ventaja para el Sabalero (55% contra 45%). Aunque el dato cobra relevancia porque Colón nunca logró hacerse dueño del trámite ni imponer condiciones frente a un rival que llegaba golpeado. Otro aspecto que desnuda las dificultades rojinegras es la producción ofensiva. El Sabalero remató seis veces durante todo el partido y solamente dos de esos intentos fueron al arco. Una clara falta de efectividad.

• LEER MÁS: Colón recupera a una pieza clave pero pierde a otra para visitar a Deportivo Madryn

For Ever, sin hacer demasiado, generó ocho remates y tres fueron entre los tres palos. Casualmente uno fue el gol en contra de Mauro Peinipil. No necesitó bombardear el arco rival. Le alcanzó con mantenerse ordenado, esperar su oportunidad y capitalizar una de las pocas situaciones claras que tuvo.

• LEER MÁS: Colón acelera el mercado: los dos que están al caer y lo que se busca

Los santafesinos ejecutaron cinco tiros de esquina contra tres de su rival, pero sin ganar ni sacar ventaja.

Los n&uacute;meros de Chaco For Ever y Col&oacute;n.

Los números de Chaco For Ever y Colón.

Más allá de las estadísticas, el problema vuelve a repetirse. Lejos del Brigadier López, Colón pierde intensidad, profundidad y capacidad de generar peligro. Ya había ocurrido en varias salidas durante la temporada y en Resistencia volvió a quedar expuesto.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
Noticias relacionadas
la sequia de bonansea en colon no tiene techo y llego a los 12 partidos sin marcar

La sequía de Bonansea en Colón no tiene techo y llegó a los 12 partidos sin marcar

ademas de incorporar, colon debe sacarse de encima varios contratos altos

Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

asi quedo colon en la tabla de la zona a luego del reves en chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

la bronca de lertora en colon: toca hacerse responsable, aguantar las criticas y seguir

La bronca de Lértora en Colón: "Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir"

Lo último

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Último Momento
Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Una pareja santafesina denunció que le robaron sus pertenencias tras el incendio en un hotel de República Dominicana

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

La Selección Argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

Ovación
Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Colón no despega y la continuidad de Medrán otra vez entra en zona de debate

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Colón acelera en el mercado: los dos refuerzos que están al caer y los que están en el radar

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe