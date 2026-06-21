Números que explican por qué Colón volvió con las manos vacías de Chaco

Colón llegaba en alza y frente al último de la zona A tenía la chance para acercarse a la cima. Sin embargo, volvió a mostrar sus limitaciones fuera de Santa Fe

La caída de Colón ante Chaco For Ever no solo sorprendió por el resultado. También por la forma, ya que llegaba fortalecido y con la obligación de imponerse frente al último de la zona A de la Primera Nacional . Pero una vez más, cuando salió de Santa Fe, mostró una versión deslucida y sin respuestas.

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Los números finales del encuentro son un reflejo bastante fiel de lo que ocurrió en el estadio Juan Alberto García. Porque si bien no hubo una superioridad aplastante de Chaco For Ever, sí quedó en evidencia que el local hizo mejor las cosas y aprovechó sus momentos.

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Las estadísticas de Chaco For Ever y Colón

La posesión fue pareja, con una leve ventaja para el Sabalero (55% contra 45%). Aunque el dato cobra relevancia porque Colón nunca logró hacerse dueño del trámite ni imponer condiciones frente a un rival que llegaba golpeado. Otro aspecto que desnuda las dificultades rojinegras es la producción ofensiva. El Sabalero remató seis veces durante todo el partido y solamente dos de esos intentos fueron al arco. Una clara falta de efectividad.

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For Ever, sin hacer demasiado, generó ocho remates y tres fueron entre los tres palos. Casualmente uno fue el gol en contra de Mauro Peinipil. No necesitó bombardear el arco rival. Le alcanzó con mantenerse ordenado, esperar su oportunidad y capitalizar una de las pocas situaciones claras que tuvo.

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Los santafesinos ejecutaron cinco tiros de esquina contra tres de su rival, pero sin ganar ni sacar ventaja.

Los números de Chaco For Ever y Colón.

Más allá de las estadísticas, el problema vuelve a repetirse. Lejos del Brigadier López, Colón pierde intensidad, profundidad y capacidad de generar peligro. Ya había ocurrido en varias salidas durante la temporada y en Resistencia volvió a quedar expuesto.