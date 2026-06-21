Residencias médicas en Santa Fe: casi el doble de inscriptos que el año pasado pese al desfinanciamiento nacional

Casi 1.800 personas se anotaron para acceder a una residencia en el sistema de salud provincial, un 90% más que en 2025, luego de que Nación dejara de sostener el proceso.

Casi 1.800 personas se anotaron para acceder a una residencia en el sistema de salud provincial de Santa Fe, lo que representa un 90% más que el año anterior.

La provincia de Santa Fe registró una cifra récord de inscriptos para el examen de ingreso a las residencias del sistema de salud, luego de que el Gobierno Nacional decidiera no sostener más este proceso y las jurisdicciones provinciales debieran hacerse cargo de su organización. Así lo confirmó Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento del Ministerio de Salud, en diálogo con el programa Mañana UNO .

"La verdad que estamos supercontentos del resultado que venimos obteniendo en este momento", señaló el funcionario, quien remarcó que el miércoles se realizó la instancia de examen de residencias, no solo para médicos sino para todo el personal de salud.

Un 90% más de inscriptos que el año pasado

Según precisó Chiesa, se registraron 1.800 inscripciones, de las cuales 1.700 personas quedaron en condiciones de rendir el examen. Esto representa un 90% más de inscripciones y un 70% más de habilitados para rendir respecto del año anterior.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto con las instituciones que colaboraron en el proceso, lo que permitió que la cuestión operativa del examen se desarrollara sin inconvenientes, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando hubo denuncias por copia durante los exámenes y cambios constantes de reglas y resoluciones.

Por qué es clave sostener las residencias

Chiesa explicó que las residencias forman especialistas que resultan muy requeridos en el sistema de salud provincial, no solo en medicina sino también en enfermería, psicología, trabajo social y terapia ocupacional. Remarcó que algunas especialidades duran tres años y generan recurso humano especializado a disposición del sistema sanitario santafesino.

El funcionario atribuyó la continuidad de esta política a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, de asumir con financiamiento exclusivamente provincial una responsabilidad que antes correspondía al Estado Nacional.

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Trabajo conjunto con colegios profesionales y universidades

Para llegar a la instancia del examen, el Ministerio de Salud trabajó junto al Colegio Médico de la primera y la segunda circunscripción, las facultades de Medicina de la UNR y la UNL, la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y los colegios profesionales de trabajo social, terapia ocupacional y psicología, junto con sus respectivas unidades académicas.

"Hubo un trabajo muy exhaustivo, muy comprometido y muy ético", sostuvo Chiesa, y agregó que el objetivo fue garantizar "condiciones de dignidad" y reglas claras para los postulantes, evitando los problemas registrados el año anterior.

17 sedes formadoras en toda la provincia

El secretario detalló que la provincia cuenta con 17 sedes formadoras, distribuidas para descentralizar la formación y evitar que los postulantes se concentren únicamente en las dos ciudades principales. Del total de inscriptos, alrededor de 1.000 corresponden a Rosario y unos 700 a la ciudad de Santa Fe, lo que refleja el peso histórico de ambos centros urbanos en el sistema sanitario. Entre las sedes mencionó a Reconquista, Venado Tuerto y el Hospital de Rafaela.

La intención, explicó, es que los futuros residentes conozcan otros territorios y, eventualmente, se asienten en distintos puntos de la provincia una vez recibidos, tanto a nivel profesional como personal.

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Próximos pasos: orden de mérito y elección de sedes

Chiesa aclaró que el proceso de selección no se limita al examen, sino que también se evalúan antecedentes de los postulantes. Con esos resultados se confeccionará un orden de mérito, que permitirá a los futuros residentes elegir sede formadora, contemplando tanto plazas públicas como privadas.

"Ahora habrá que esperar la última etapa de este concurso, que tiene que ver con la corrección del examen, la confección del orden de mérito y la elección de las plazas", concluyó el funcionario.