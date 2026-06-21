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Leda congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell y dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

La sanadora rosarina visitó por primera vez la localidad santafesina y llenó el Polideportivo Llambi Campbell en un encuentro que combinó oración, música en vivo y sanación individual.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de junio 2026 · 20:09hs
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Leda Bergonzi congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell para un encuentro de oración

Leda Bergonzi congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell para un encuentro de oración, música y sanación, superando las expectativas de convocatoria.

Por primera vez, Llambi Campbell recibió a Leda Bergonzi. Este sábado, la sanadora rosarina y su grupo de apoyo laico Soplo de Dios Viviente llegaron a la localidad santafesina —a tan solo 50 kilómetros de la capital provincial— para una jornada de oración, música en vivo y sanación individual en el Polideportivo Llambi Campbell.

La convocatoria superó todas las previsiones. Aunque se habían distribuido alrededor de 700 tickets gratuitos, entre 800 y 900 personas colmaron el recinto, que se encontraba casi completo al momento del inicio.

Una convocatoria que superó los pronósticos

Si bien se habían distribuido alrededor de 700 tickets gratuitos, la concurrencia efectiva superó ampliamente esa cifra. Sergio Tibaldo, uno de los organizadores de la visita, estimó en diálogo con UNO Santa Fe que entre 800 y 900 personas colmaron el Polideportivo Llambi Campbell, ubicado en Bartolomé Mitre y Padre Pautasso. "Llambi Campbell se convirtió en un anfitrión de una jornada de Leda Bergonzi, en una jornada de carisma, de espiritualidad y de paz", destacó.

La organización fue calificada por Tibaldo como "casi perfecta". La comuna local coordinó el tránsito, el estacionamiento y el ordenamiento de las filas en las puertas del recinto. La policía desplegó patrullajes en las inmediaciones y dentro de la institución deportiva, mientras que personal de salud y ambulancias garantizaron la asistencia sanitaria. Los grupos colaboradores de Leda, por su parte, organizaron el ingreso, la ubicación del público y los turnos de retiro en perfecto orden.

El mensaje de Leda

Ante los medios locales que la aguardaban a su llegada, Leda Bergonzi fue clara respecto del sentido de estos encuentros. "Venimos a traer un mensaje de salvación", afirmó, y subrayó que la convocatoria no responde a una organización propia sino a la iniciativa de los propios fieles. "Son hermanos que generan todas estas convocatorias con tanto esfuerzo. Nosotros no somos organizadores de esto, pero se propaga, la gente se reúne", explicó.

Bergonzi también se dirigió a quienes atraviesan momentos de crisis, en particular frente al flagelo de las adicciones y los suicidios. "Les diría que le den una oportunidad a Dios. Los que estén pasando por este momento tan delicado, donde no encuentran un sentido a la vida, que se den una oportunidad. Sus vidas van a cambiar, no tengo dudas", expresó.

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Consultada sobre su relación con la Iglesia Católica —en un contexto de tensión pública con la diócesis de Rosario—, la sanadora fue contundente: "Somos cristianos laicos; si hablamos de religión, somos católicos, nuestra fe no cambia, el mensaje tampoco. Esperamos que todo esto se solucione". Y anticipó el espíritu del encuentro: "Van a ver que hacemos el rezo del Santo Rosario e invitamos a la gente que vuelva a la fe".

Leda dejó "la puerta entreabierta" a la política

La consulta no podía faltar. Ante la pregunta de los presentes sobre su vínculo con la política, Leda Bergonzi fue cauta pero no tajante. "Hoy no están en mis planes, realmente no hay tiempo", respondió en primera instancia.

Sin embargo, reconoció que a lo largo de su ministerio fue construyendo un vínculo con figuras del mundo público. "He tenido la oportunidad de conocer a estos hermanos, de Walter y Pablo, y fue generándose un vínculo. Ellos me iban comunicando lo que se iba realizando dentro de la política, porque nosotros llegamos en la búsqueda de un espacio, de querer ayudar a la gente, de buscar alimentos. Toda la realidad social era muy similar a lo que ellos me iban comentando", explicó.

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Y aunque descartó tener ambiciones propias en ese terreno —"para mí la política tampoco está ni en mis planes ni mucho menos"—, dejó una frase que alimentará las especulaciones: "Si Dios nos invita, ahí estaremos. La última palabra la tiene Dios en mi vida".

La foto con el diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione había encendido semanas atrás las especulaciones sobre una eventual incursión de Bergonzi en la actividad pública. El propio legislador aclaró que no existió ninguna propuesta formal, aunque reconoció que vería con buenos ojos su participación. Leda, por su parte, ni confirmó ni descartó nada: dejó la respuesta en manos de la providencia.

Una jornada cargada de espiritualidad

Según el relato de Tibaldo, el evento incluyó momentos de reflexión, música en vivo con alabanzas y, al cierre, una sanación individual para cada uno de los presentes. "Se vivió en perfecto orden, con mucha calma", describió. El organizador también destacó el valor del testimonio colectivo y pidió que las voces de los propios asistentes complementen cualquier balance del día: "Es muy rico lo que se vive en cada jornada donde Leda está presente".

Para Bergonzi, lo vivido en Llambi Campbell es parte de un recorrido que no deja de sorprenderla. "El Señor nos sorprende. No tenemos la capacidad de saber a dónde nos lleva Dios si te dejás conducir por él", concluyó.

Leda Llambi Campbell política Santa Fe
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