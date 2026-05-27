Nuevo régimen del SEOM: quiénes deberán empadronarse para conservar los beneficios en Santa Fe

La normativa alcanza a frentistas, personas con discapacidad, trabajadores de prensa y médicos que utilicen franquicias en el sistema de estacionamiento ordenado

La Municipalidad de Santa Fe reglamentó el nuevo régimen de franquicias aplicable al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) . La medida forma parte del proceso de modernización del espacio público , incorporando herramientas digitales que permitirán garantizar una administración más eficiente y transparente de las franquicias.

En ese sentido, desde el municipio se recordó que todas las personas que actualmente cuenten con beneficios vigentes deberán realizar el empadronamiento obligatorio antes del 30 de junio de 2026 para mantener las franquicias otorgadas. Este trámite se realizará a través de la Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe . La medida se tomó en el marco de la Ordenanza Nº 13.045 , mediante el Decreto Nº 00050/2026 .

A partir de la implementación del nuevo régimen, las franquicias serán gestionadas y controladas a través de la aplicación oficial del SEOM, permitiendo verificar en tiempo real el uso de los beneficios y mejorar la administración del sistema.

Disposiciones particulares del nuevo régimen

El decreto reglamentario establece distintas modalidades de franquicias y disposiciones específicas según el tipo de usuario y la utilización del espacio público dentro del área activa del SEOM.

En el caso de los frentistas, el beneficio podrá aplicarse a un vehículo por domicilio y permitirá disponer de hasta tres horas diarias de estacionamiento en las dársenas asignadas conforme al domicilio declarado. Asimismo, cada vehículo podrá vincularse a un máximo de dos cuentas de usuario.

Franquicia para personas con discapacidad

Podrán acceder a este beneficio los titulares de vehículos automotores que acrediten poseer alguna discapacidad, así como también quienes se encuentren a cargo o realicen el traslado habitual de una persona con discapacidad.

Para acceder a la franquicia será necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la documentación del vehículo y, en los casos que corresponda, la documentación que acredite el vínculo o representación invocada.

La franquicia permitirá el estacionamiento sin cargo por hasta cuatro horas diarias en cualquiera de las dársenas comprendidas dentro del área activa del SEOM.

Franquicia para trabajadores de prensa

El nuevo régimen también contempla beneficios para trabajadores de prensa que desarrollen tareas de cobertura periodística en la vía pública.

Para acceder, deberán contar con el aval de la Asociación de Prensa Santa Fe, acompañar una certificación del medio periodístico para el cual prestan servicios y presentar la documentación correspondiente del vehículo afectado a dichas tareas.

La franquicia permitirá estacionar sin cargo por hasta una hora por cada cobertura periodística registrada. Además, podrá acumularse un máximo de cuatro horas diarias sin cargo, siempre que exista rotación vehicular entre dársenas y se trate de coberturas diferentes.

Asimismo, el decreto prevé un régimen especial para trabajadores de prensa que desarrollen tareas de cobertura móvil o “movileros”, quienes podrán acceder a franquicias de hasta diez horas diarias sin cargo bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Franquicia para médicos

También podrán acceder a franquicias los profesionales médicos que realicen tareas de atención de emergencias o urgencias a domicilio.

En estos casos, deberán presentar certificación de la empresa de emergencias médicas para la cual trabajan y la documentación del vehículo asociado a dichas tareas.

La franquicia permitirá el estacionamiento gratuito por hasta una hora por cada atención médica registrada. Superado ese plazo, deberá abonarse la tarifa correspondiente conforme al régimen general del SEOM.

Además, el régimen incorpora condiciones de uso, mecanismos de control y causales de suspensión o revocación automática de las franquicias ante incumplimientos o irregularidades detectadas por la autoridad de aplicación.

Estas medidas buscan favorecer una mayor rotación vehicular, ordenar el estacionamiento en la vía pública y compatibilizar las necesidades de residentes, comerciantes y usuarios habituales del sistema.

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