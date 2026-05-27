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Dos perros pitbulls atacaron a una mujer en Cayastá: está internada en el Cullen y los dueños enfrentan una causa penal

La víctima de 46 años sufrió mordeduras en brazos, piernas y muslo izquierdo. Los vecinos advirtieron que no era la primera vez que los perros agredían a transeúntes.

27 de mayo 2026 · 11:03hs
pitbulls

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Una mujer de 46 años permanece internada en el Hospital Cullen tras ser atacada por dos perros de raza pitbull este martes por la tarde en la localidad de Cayastá, departamento Garay.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Hernandarias y Los Patíes. Por motivos que aún se intentan esclarecer, la víctima fue embestida por los dos canes —uno de color marrón y el otro atigrado—, que le provocaron severas mordeduras en los brazos, las piernas y el muslo izquierdo.

Traslado de urgencia a Santa Fe

Ante la gravedad de la situación, la mujer y su yerno solicitaron auxilio a la Policía, cuyo personal se hizo presente de inmediato en el lugar. Tras recibir las primeras curaciones en Cayastá y debido a la complejidad del cuadro clínico, se dispuso su traslado a la capital provincial para una atención de mayor complejidad.

Hasta las primeras horas de este miércoles, la paciente continuaba bajo observación médica en el Cullen, donde ingresó con pronóstico reservado por la profundidad de las heridas.

Causa penal para los dueños

La investigación quedó a cargo de la doctora María Rosa Haeffeli, fiscal del departamento Garay. Por su disposición, la Policía de Investigaciones y peritos especializados trabajaron en la escena para recolectar elementos probatorios.

La fiscal también ordenó que los dos perros atacantes, junto con un tercero de la misma familia, queden bajo estricto resguardo para verificar su situación sanitaria y el correspondiente carné de vacunación.

En paralelo, se dispuso formar causa penal por el delito de "lesiones culposas graves por mordedura de can" contra tres personasuna mujer y dos hombres, todos mayores de edad— identificadas como propietarias y responsables de los animales.

Los vecinos del lugar advirtieron que no sería la primera vez que los perros atacan a transeúntes de la zona, dato que quedó incorporado a la investigación judicial.

Cayastá perros pitbull
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