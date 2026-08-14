Día del Niño: con el bolsillo ajustado, las familias santafesinas se la "rebuscan" para festejar con los más chicos

A horas del domingo 16 de agosto, los paseos comerciales de Santa Fe comenzaron a mostrar mayor movimiento. Padres, madres y abuelos recorren negocios en busca de regalos y alternativas para festejar en familia, mientras las jugueterías esperan un repunte de ventas y apelan a promociones, descuentos y cuotas.

Día del Niño: familias santafesinas buscan regalos y alternativas para festejar en un contexto económico ajustado.

A pocos días de una nueva celebración del Día del Niño , las familias santafesinas ya comenzaron a palpitar una jornada que tendrá como protagonistas a los más chicos. En medio de un contexto económico que obliga a cuidar el bolsillo, padres, madres y abuelos recorren los paseos comerciales de la ciudad de Santa Fe en busca de regalos y distintas alternativas para compartir el domingo.

La celebración será este domingo 16 de agosto y, además de las compras, el clima aparece como otro factor determinante para definir los festejos. Muchas familias esperan que mejore el tiempo para concretar salidas, reuniones y actividades al aire libre.

En una recorrida por la peatonal y distintos sectores comerciales de la capital provincial, UNO Santa Fe dialogó con santafesinos que contaron cómo se preparan para la fecha.

Regalos para todos los gustos y bolsillos

Para algunas familias, la búsqueda comenzó con anticipación y con la premisa de encontrar precios que permitan sostener el presupuesto. “Estuvimos averiguando y más o menos están, no accesibles, pero dentro de todo, hay precios en los que varían las cosas”, contó un padre que salió a realizar las últimas compras antes del domingo.

Este año, además, el regalo tendrá un significado especial para su hija, que ya tiene una edad en la que puede comprender mejor la celebración. “Sí, este año que justo ella es un poquito más grande, que va a entender un poquito más, así que le vamos a meter algo de emoción a la billetera”, bromeó.

LEER MÁS: Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Otra familia optó por regalos vinculados con los gustos de los chicos. “Nos estamos preparando lo más tranqui posible. Botines, camiseta de fútbol, todo lo que a él le gusta”, contó una madre.

Además, conoce la fecha desde el otro lado del mostrador: su familia es oriunda de Entre Ríos y tiene una juguetería, por lo que sabe de primera mano el movimiento que genera esta celebración. “Tenemos comercios allá, uno de los comercios es una juguetería. Así que ya sabemos lo que significa el Día del Niño también para nosotros”, explicó.

Buscar precios y aprovechar las promociones

El cuidado del gasto también aparece en las decisiones de las familias. Otro padre que recorrió la peatonal junto a sus hijos destacó la cantidad de ofertas disponibles y las distintas formas de pago. “Creo que están ahí a precios, que hay mucha oferta, y más que nada con el efectivo y transferencias. Así que, entre todo, bien”, señaló.

En otros casos, la prioridad es encontrar un regalo que permita celebrar sin realizar un gasto demasiado elevado.

Una abuela que salió junto a su nieta decidió que fuera la propia niña quien eligiera su presente. “Estamos acá con la nieta, vinimos a hacerle un regalito que lo elija ella, algo económico”, contó.

La mujer reconoció que el escenario económico obliga a limitar las compras. “La verdad que uno quisiera regalarles más cosas, pero bueno, por eso viendo precios, viendo vidrieras. Ella quisiera más cosas, pero bueno, más no se puede. El gesto, más que nada”, expresó.

Para la familia, además, la jornada tendrá un motivo adicional de celebración: la llegada de un nuevo integrante. “Estamos celebrando que tuvo un hermanito, así que bueno, paseando un poco”, relató.

LEER MÁS: Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

El clima, otro factor para definir el festejo

Más allá del regalo, las familias también aguardan que las condiciones meteorológicas acompañen durante el domingo.

Una madre contó que tiene previsto aprovechar las actividades programadas en la ciudad. “Teníamos pensado ir a la inauguración, a la llegada de la Llama Suramericana, que va a haber un recital y eso, a disfrutar en familia”, explicó. Este domingo también esta previsto, en el marco de los Juegos Suramericanos, se recibirá el simbolo del "fuego Suramericano" en la costanera oeste, e incluirá los shows musicales de Canticuenticos y Kapanga. El evento será gratuito. Y resumió el deseo compartido por muchos santafesinos: “A ver si sale el sol”.

Otra madre también espera que el tiempo permita realizar alguna salida. “Esperemos que el día nos acompañe, que no esté como hoy. Pero bueno, seguramente acompañado de una salida y brindarle a ellos algo especial en su día”, señaló.

En su caso, la estrategia también pasa por buscar propuestas accesibles. “Porque el que busca encuentra. Siempre se busca alguna buena oferta”, sostuvo.

Y agregó que, con chicos un poco más grandes, las preferencias también cambian: “Alguna merienda, juegos muy particulares piden. Pero bueno, se busca y se encuentra precios buenos”.

Para otra familia, en cambio, este será un Día del Niño especialmente significativo. “Bien, el primer Día del Niño”, contó una madre sobre la celebración de su bebé, para quien planean un presente pequeño.

“A ver, él mucho no entiende, entonces en este caso un regalito, una cosita, pero algo chiquito, un presente”, explicó.

LEER MÁS: Milei decretó el regreso del "Día del Niño" para la celebración de agosto

Las jugueterías esperan un repunte durante el fin de semana

El movimiento en las calles se combina con las expectativas del sector comercial. Las jugueterías santafesinas se preparan para una de las fechas más importantes del calendario y esperan que las ventas se aceleren durante los últimos días previos a la celebración.

Las expectativas son moderadas y el mayor volumen de compras se concentra habitualmente entre el viernes y el sábado. En ese contexto, las promociones bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés aparecen como herramientas claves para facilitar las compras.

Desde Juguetería Pizzico, Gustavo Pizzico explicó que el comportamiento de las ventas se encuentra dentro de las previsiones, aunque todavía no acompaña completamente la evolución de los precios.

“Las expectativas de ventas son expectativas moderadas. Esperamos el pico más alto el día sábado”, señaló en diálogo con UNO Santa Fe.

En Juguetería Chulipop, Ignacio Galuccio también destacó la expectativa de cara a los próximos días.

“Estamos intactos esperando a que la gente prepare esta semana para festejar el Día del Niño el domingo 16”, sostuvo.

El comerciante remarcó que existe una amplia variedad de productos y precios, además de promociones bancarias que pueden resultar determinantes al momento de definir una compra.

Jose Busiemi

Un ticket promedio que puede superar los $35.000

El valor de los regalos varía considerablemente de acuerdo con el producto elegido y el presupuesto de cada familia.

Desde Pizzico señalaron que el ticket promedio actualmente se ubica entre $20.000 y $25.000.

“Al momento el ticket promedio ronda más o menos entre los 20 y 25 mil pesos aproximadamente”, precisó Gustavo Pizzico.

En Chulipop, en tanto, estimaron un promedio superior, cercano a los $35.000.

“Hay juguetes muy lindos y de buena calidad, con publicidad y licencia, que pueden arrancar entre los 15, 20 mil pesos. Pero un ticket promedio hoy anda en unos 35 mil pesos”, explicó Galuccio.

Algunos productos pueden alcanzar valores de $60.000 o $70.000, especialmente muñecas y juguetes con licencias reconocidas.

LEER MÁS: Comercio santafesino: cayeron las ventas físicas en julio pero el 60% ya vende a través de canales digitales

Frente a esa realidad, otros comercios buscan ampliar la variedad de alternativas para distintos bolsillos. Pizzico ofrece productos como autos a radiocontrol, muñecas, triciclos y pelotas, con opciones que parten de los $5.000, $7.000 y $8.000 y llegan a los $12.000, $15.000 y $20.000, según el artículo.

“Logramos mayor cantidad de ventas pero por un ticket más bajo. Es un poco lo que estamos intentando hacer para paliar también el bolsillo de la gente, que es lo que más dolorido está en estos tiempos”, explicó Pizzico.

Una celebración que busca sostenerse

Entre regalos pequeños, camisetas, botines, juguetes, meriendas y paseos, las familias santafesinas buscan alternativas para que la situación económica no impida celebrar.

La fecha, además, excede el consumo: para muchos hogares, el principal objetivo será simplemente compartir tiempo en familia y brindarles a los chicos una jornada diferente.

Con las compras concentradas en los próximos días y el clima como una incógnita todavía abierta, Santa Fe se prepara para un Día del Niño marcado por la búsqueda de precios, el consumo cuidado y, sobre todo, las ganas de festejar.