Elevan a 95% la probabilidad de que El Niño sea muy fuerte: qué dicen las nuevas predicciones

La NOAA elevó al 95% la probabilidad de un El Niño muy fuerte y el Pacífico ya registra valores récord para esta época. El fenómeno podría traer un escenario de lluvias abundantes en Santa Fe durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) , a través de su Centro de Predicción Climática (CPC) , publicó este jueves 13 una nueva actualización de su Informe de Diagnóstico ENSO , el documento que reúne los principales pronósticos sobre la evolución de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) .

El dato que encendió las alarmas de los especialistas es el fuerte incremento en la probabilidad de que el El Niño 2026-2027 alcance una intensidad excepcional. Según la nueva actualización, existe un 95% de probabilidad de que la anomalía de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial supere los 2 °C entre octubre y diciembre .

La cifra representa un aumento de unos 14 puntos porcentuales respecto del informe de julio, cuando la NOAA estimaba en 81% la posibilidad de que el fenómeno alcanzara esa categoría.

El Pacífico se calienta a un ritmo excepcional

El fenómeno climático ya muestra valores que llaman especialmente la atención. Durante la última semana analizada, la anomalía de la temperatura superficial del mar alcanzó +1,8 °C en la región Niño 3.4, mientras que en Niño 3 llegó a +2,4 °C y en Niño 1+2 trepó hasta +3,3 °C.

En la región Niño 4, en cambio, la anomalía fue de +0,3 °C, lo que evidencia que el mayor calentamiento se concentra actualmente en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

De acuerdo con un análisis de Meteored Brasil, el registro de +1,8 °C en Niño 3.4 alcanzado durante la semana centrada en el 5 de agosto constituye un dato histórico para la serie semanal del CPC/NOAA.

El antecedente más cercano corresponde al denominado Super El Niño de 1997-1998, que llegó a una anomalía de 1,8 °C el 20 de agosto. En otros episodios de gran intensidad, ese umbral recién fue superado durante septiembre u octubre.

¿El Niño 2026 será el más fuerte de la historia?

Aunque los datos son extraordinarios, los especialistas advierten que alcanzar una anomalía semanal de 1,8 °C no significa automáticamente que el actual episodio vaya a convertirse en el El Niño más intenso jamás registrado.

La intensidad oficial del fenómeno no se determina a partir de una única medición semanal, sino mediante promedios de tres meses de las temperaturas de la región Niño 3.4.

Sin embargo, la combinación de factores resulta cada vez más excepcional: el rápido calentamiento del Pacífico, los registros históricos alcanzados para esta época del año y el incremento de las probabilidades estimadas por los principales modelos climáticos.

Los pronósticos apuntan a que el fenómeno podría continuar intensificándose durante los próximos meses, justamente cuando se aproxima el período en el que El Niño suele alcanzar su máxima intensidad, entre la primavera y el comienzo del verano del hemisferio sur.

La NOAA espera un El Niño muy fuerte

La actualización de agosto prácticamente descarta un escenario de menor intensidad. Para el trimestre octubre-diciembre, la posibilidad de que se registre un evento moderado o fuerte ronda apenas el 5%, mientras que el escenario de un El Niño muy fuerte concentra alrededor del 95% de probabilidad.

Los modelos climáticos, además, han llegado a proyectar un pico superior a los 3 °C de anomalía en la región Niño 3.4.

Si esas proyecciones se cumplen, el El Niño 2026-2027 podría superar a los grandes eventos registrados hasta ahora y convertirse en uno de los fenómenos más intensos de la historia, con posibilidades de alcanzar incluso el primer lugar.

Por ahora, la gran incógnita es cuánto más pueden subir las temperaturas del Pacífico ecuatorial durante las próximas semanas y cuál será finalmente la magnitud que alcance el fenómeno durante su pico de intensidad.

El escenario, de todos modos, ya es excepcional: El Niño 2026 comenzó a marcar récords antes incluso de alcanzar su máxima intensidad prevista.

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