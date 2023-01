El 2022 estará cerrando en un rango de inflación de "entre el 94% y 97% anual"

Faurie: "Brasil es un socio estratégico que no podemos perder ni discontinuar"

Además remarcó sobre el 2022: "Fue un año donde el salario real ha caído, más allá de la recuperación final que algunas paritarias permitieron recomponer, pero lo cierto es que cuando uno mira las curvas de evolución de los salarios interanuales siempre estuvieron por debajo de la evolución de la inflación. En algunos casos, como los salarios públicos, pudieron alcanzar la evolución interanual recién en diciembre pero durante todo el año el poder adquisitivo de ese salario estuvo menguado y eso en términos macroeconómicos es una caída de uno de los principales motores de consumo".

Señaló que las posibilidades de abastecimiento en la balanza de pagos para las necesidades de producción interna son una de las grandes incógnitas que se verán este año, en función de que los dólares que ingresan para el abastecimiento se requieren al aparato productivo y con la sequía que "no viene nada bien".

Sobre cómo se comportó el dólar en los últimos días de diciembre, expuso que fue una "anomalía" y que se debe a esa época del año y a los hechos políticos que ocurrieron. "Es un mes donde hubo más pesos por el aguinaldo y al haber más pesos uno de los mercados del dólar, como lo es es informal, el blue, es muy poco profundo por lo que cualquier movimiento que haya es muy volátil. Y además uno de los nutrientes de la oferta de ese mercado blue, no el único, es el turismo receptivo, es decir los turistas que ingresaron al país y cambiaron a través de los mecanismos informales que funcionaban cerca de los hoteles y demás. Por eso el gobierno les ofreció con mucha lógica la posibilidad de pagar con tarjetas y liquidarlos al dólar mep, con lo cual esa oferta de billetes dejó de estar y facilitó esa inestabilidad de fin de año. Hay que ver si no fue un movimiento espasmódico de diciembre", explicó.

Además, Olivares indicó que en diciembre es un mes donde las empresas que tienen posiciones en dólares durante el año deben liquidarlas para obtener pesos, ya que deben pagar aguinaldos. Entonces, a veces en el mercad mep suele haber ventas de dólares de compañías. "Y coincidió con un episodio que siempre sacude a los mercados de cambio, como lo es un gobierno en enfrentamiento con otro poder, más allá del fallo de la corte, las reacciones del sistema político ante ello y todo eso en vísperas de un año electoral. Eso sí, creo que se va a arrastrar al 2023, vamos a entrar en un año donde todos los mercados analizarán la época política, la posibilidad de continuidad de alternancia", expresó.

Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la coparticipación de CABA, manifestó: "Lo que ha hecho la Corte es que no se le pueda la tocar la coparticipación a ningún Estado subnacional sin el consentimiento del mismo, por lo tanto toda decisión de ese tipo es nula o inconstitucional. Por lo cual, mal puede tocársele la coparticipación y mal puede compensarse esa quita con un bien que no es de poder cancelatorio y limitado como lo es concretamente el dinero. Desde ese punto de vista, es totalmente desacertada la decisión del gobierno nacional y no creo que pueda llegar a prosperar su aceptabilidad por parte de la propia Corte".

