El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 8.8° a las 7.15 de la mañana con una térmica 7.5º y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, la mayor presencia de las corrientes superficiales desde el norte del continente permite que el sistema comience a perder lentamente su eficiencia y con ello se observe una suave tendencia a perder estabilidad. Esta situación genera que si bien los días se mantienen mayormente soleados hasta por lo menos el jueves, las temperaturas se deberían ir incrementando lenta y gradualmente hacia finales de la semana y con ello se debería in incrementando también la presencia de nubosidad durante las jornadas.
El frío seguirá presente en Santa Fe, aunque las temperaturas subirán lentamente
El CIM de la FICH-UNL prevé jornadas estables, soleadas y con máximas cercanas a los 23 grados
Miércoles con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, predominando del sector este.
En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector este, rotando al este/sureste por momentos.
Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.
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