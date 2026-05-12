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El frío seguirá presente en Santa Fe, aunque las temperaturas subirán lentamente

El CIM de la FICH-UNL prevé jornadas estables, soleadas y con máximas cercanas a los 23 grados

12 de mayo 2026 · 07:37hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 8.8° a las 7.15 de la mañana con una térmica 7.5º y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, la mayor presencia de las corrientes superficiales desde el norte del continente permite que el sistema comience a perder lentamente su eficiencia y con ello se observe una suave tendencia a perder estabilidad. Esta situación genera que si bien los días se mantienen mayormente soleados hasta por lo menos el jueves, las temperaturas se deberían ir incrementando lenta y gradualmente hacia finales de la semana y con ello se debería in incrementando también la presencia de nubosidad durante las jornadas.

Miércoles con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector este, rotando al este/sureste por momentos.

Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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