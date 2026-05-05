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Santa Fe arranca la semana con inestabilidad y se espera un viernes frío

El avance de un sistema frío provocará lluvias y un descenso de temperaturas hacia el final de la semana.

5 de mayo 2026 · 07:29hs
Un paisaje nublado en Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Un paisaje nublado en Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 19.1° a las 7.15 de la mañana, con una máxima prevista de 26 °. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que la región comienza a adoptar una configuración en sus masas de aire, la cual permite que las condiciones lentamente se vayan inestabilizando y con ello, la jornada se presente con mayor nubosidad, la cual debería mantenerse hasta por lo menos gran parte del jueves, con ascenso de las temperaturas y con posibilidades de lluvias débiles y dispersas, incrementando dichos fenómenos durante la jornada del jueves en coincidencia con el ingreso de un nuevo sistema frío.

Miércoles con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables. Temperaturas en ascenso: mínima 20º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al norte e incrementando su intensidad a regulares o fuertes por momentos.

En tanto para el jueves se espera un cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia gradual a despejarse durante el día con condiciones inestables, con tendencia a mejorar. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas en gradual descenso durante la jornada: mínima 14º y máxima 24º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al suroeste e incrementando su intensidad de moderados a regulares por momentos.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos leves a moderados del sector suroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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