Santa Fe arranca la semana con inestabilidad y se espera un viernes frío

El avance de un sistema frío provocará lluvias y un descenso de temperaturas hacia el final de la semana.

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 19.1° a las 7.15 de la mañana , con una máxima prevista de 26 ° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que la región comienza a adoptar una configuración en sus masas de aire, la cual permite que las condiciones lentamente se vayan inestabilizando y con ello, la jornada se presente con mayor nubosidad, la cual debería mantenerse hasta por lo menos gran parte del jueves, con ascenso de las temperaturas y con posibilidades de lluvias débiles y dispersas, incrementando dichos fenómenos durante la jornada del jueves en coincidencia con el ingreso de un nuevo sistema frío.

Miércoles con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables. Temperaturas en ascenso: mínima 20º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al norte e incrementando su intensidad a regulares o fuertes por momentos.

En tanto para el jueves se espera un cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia gradual a despejarse durante el día con condiciones inestables, con tendencia a mejorar. Probabilidad de lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas en gradual descenso durante la jornada: mínima 14º y máxima 24º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al suroeste e incrementando su intensidad de moderados a regulares por momentos.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos leves a moderados del sector suroeste.

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