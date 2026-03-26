El gas envasado aumentó hasta un 17% y se espera otro incremento para el mes que viene: el costo de las garrafas

El sector alerta por la suba en el precio de las garrafas y cilindros, y advierte sobre posibles problemas de abastecimiento por falta de envases

El precio del gas envasado volvió a subir y el golpe se siente en los hogares santafesinos. A partir del 16 de este mes , el gas butano registró un incremento de entre el 15 y el 17% , mientras que el propano aumentó entre un 10 y un 12% . En términos concretos, eso representa una suba de alrededor de 3.000 pesos por unidad.

Así lo explicó Ricardo Monasterolo , referente del sector en Santa Fe Gas , quien señaló que el aumento responde a variables internacionales: "El impacto internacional y el costo del petróleo marcan la tendencia de aumento en el precio del gas envasado".

¿Cuánto cuesta hoy una garrafa?

Con los nuevos valores, una garrafa de 10 kilos entregada a domicilio ronda entre los 25.000 y los 27.000 pesos, mientras que el cilindro de 45 kilos se ubica entre los 85.000 y los 88.000 pesos. En cuanto a la duración, Monasterolo precisó que una garrafa utilizada para cocinar alcanza entre 25 y 30 días en una familia tipo, en tanto que el cilindro mayor puede durar entre mes y medio y dos meses, según los artefactos que se usen en el hogar.

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El consumo se sostiene, pero la gente se cuida más

A pesar de la suba, las ventas no cayeron de manera significativa. "La venta está prácticamente normal para esta época", aseguró Monasterolo. Sin embargo, reconoció que los usuarios comenzaron a racionar el consumo: evitan encender calefactores y hornos —los artefactos que más gas consumen— y en general "piensan dos veces" antes de usar el combustible.

Nuevo aumento en puerta y problema con los envases

El panorama hacia adelante no es alentador. Para los primeros días del mes que viene se espera un incremento adicional de magnitud similar al actual. Pero la preocupación no termina ahí: se proyecta una posible escasez de producto, no por falta de gas en sí, sino por déficit de envases.

El problema tiene origen en el cierre de FIFA, que funcionaba como centro de canje y redistribución de cilindros. Sin ese nodo, cada empresa debe ahora gestionar el intercambio de envases directamente con colegas y fraccionadoras, lo que complica la logística y genera mayor carga operativa para los distribuidores.

A pesar del contexto, Monasterolo se mostró moderadamente optimista respecto del mediano plazo. "Esto no puede seguir en el tiempo. Yo calculo que las empresas van a encontrar alguna forma para mejorar el sistema", afirmó, confiando en que el sector encontrará mecanismos para ordenar la situación antes de que el invierno agrave la demanda.