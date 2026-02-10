El gobierno confirmó 20 pases a disponibilidad por las nuevas protestas en la Policía de Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció que ya impulsaron al menos 20 pases a disponibilidad por las nuevas protestas en la Policía de Santa Fe. "Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, pero con esfuerzo" , afirmó sobre la situación en Rosario.

Mientras había decenas de motocicletas y automóviles de la fuerza reunidos frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el funcionario denunció el "abandono de servicio" de quienes estaban a cargo de utilizar algunos de esos móviles . Más tarde, señaló: "Sobre un reclamo que juzgamos legítimo en el fondo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

El exsecretario de Asuntos Penitenciarios consideró que el conflicto escaló a partir de la intervención de "gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción cuyos perpetradores hoy están privados de libertad". Al mismo tiempo enfatizó que siguen "dispuestos a dialogar todo" en pos de mejorar las condiciones laborales del personal.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Cococcioni

Pablo Cococcioni y el límite de las protestas policiales

"Esto no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, es cruzar una línea y no lo no vamos a consentir", sentenció Cococcioni en conferencia de prensa. Así se refirió al despliegue de "acciones ilícitas y en algunos casos violentas con el fin de "golpear una política exitosa".

El ministro se mostró preocupado por el cese de actividades de al menos 20 unidades en el inicio de la jornada. "Si bien no ha fectado sustancialmente la seguridad, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado", deslizó. Además anticipó que habrá más pases a disponibilidad a medida que avance la investigación administrativa y notificarán al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para abordar el caso en el terreno judicial.

El funcionario confirmó que se encuentra en diálogo permanente con su par nacional, Alejandra Monteoliva, para garantizar el patrullaje en Rosario y otros puntos de la provincia en caso de ser necesario. Al respecto, destacó que las fuerzas federales tuvieron un despliegue importante cuando se frenó la labor de una parte de los efectivos provinciales.

En cuanto al plan de acción para normalizar la actividad, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad descartó cambios inmediatos en la cúpula policial. "Vamos a respaldar el trabajo de los jefes, empezando por el jefe de provincia, que fue en persona a evitar que un grupo de manifestantes se acerque y bloquee el portón, tal como le fue ordenado por mí", aclaró respecto de los incidentes de esta madrugada en Ovidio Lagos al 5200.

Cococcioni enfatizó que el fondo de la protesta es legítimo, pero consideró que el escenario actual no es el mismo que el de la semana pasada. En cuanto a lo ocurrido en los últimos días, señaló: "Tenemos registro de personas encapuchadas o con la cara tapada que han intentado camuflarse entre la multitud, claramente referenciadas a sectores concretos desplazados de la institución en la Unidad Regional II".

El ministro de Justicia y Seguridad comentó que la investigación interna avanzó en base a material que "los participantes suben a redes sociales" durante cada manifestación. "Se levantan y se resguardan videos e imágenes de claras transgresiones que publican los propios protagonistas", apuntó.