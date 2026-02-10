El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en el territorio santafesino la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de presuntos productos alimenticios importados.
Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas
Prohibieron en toda la provincia de Santa Fe, golosinas importadas que no declaran registros ni información obligatoria en los rótulos
La medida se debe a que no declaran en los rótulos registros para productos importados, nombre y domicilio de la razón social, ni tabla de información nutricional, por lo que se consideran ilegales (Art. 155 y 6 bis, del Código Alimentario Argentino).
Assal detalló las golosinas
* Informe de Laboratorio N.º 53.161: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.718, Producto Barrita Cubierta sabor chocolate y leche, marca Junyi Bob Esponja, contenido 48 gramos. Lote 19/09/2025. Fecha de elaboración 19/09/2025. Validez 18/09/2026.
* Informe de Laboratorio N.º 53.162: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.719, Producto Pocky sabor durazno, marca Glico, contenido 55 gramos. Lote N 09/05/2025 C92TSG. Fecha de elaboración 09/05/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.163: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.720, Producto Caramelos Gomosos de Jugo Probiótico, marca Leda Xuetang, contenido 95 gramos. Lote 04/08/2025 F. Fecha de elaboración 04/08/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.164: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.721, Producto Gomitas de fruta con Vitamina C, contenido 95 gramos. Lote 21/07/2025 F. Fecha de elaboración 21/07/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.165: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.722, Producto Galletas Rellenas sabor Leche, marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.166: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.723, Producto Galletas Rellenas sabor frutilla, marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.167: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.725, Producto Galletas Rellenas sabor chocolate, Marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16092025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.168: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.729, Producto Piruleta de Caramelo con forma de Muñeca, marca Pokemón, contenido 80 gramos. Lote 08/09/2025. Fecha de elaboración 08/09/2025. Validez 18 meses.
* Informe de Laboratorio N.º 53.169: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20.730, Producto Vaso de Galletas con Salsa, marca Lotte Galleta, contenido 25 gramos. Lote 02/09/2025. Fecha de elaboración 02/09/2025. Validez 12 meses.