Mauro Peinipil y la previa del debut de Colón: "Sabemos lo que representa este club"

Mauro Peinipil habló antes del estreno de Colón ante Deportivo Madryn. La ansiedad del arranque, la competencia interna y la idea de Ezequiel Medrán.

Colón transita los últimos días antes de volver a competir oficialmente y en el plantel se respira una mezcla de expectativa y tranquilidad. Mauro Peinipil, uno de los refuerzos para la Primera Nacional, puso en palabras ese sentimiento colectivo.

“Es una semanita linda, la que veníamos esperando. Se hizo un poco larga la pretemporada, pero ahora con la tranquilidad de afrontar lo más lindo, que es empezar a competir”, expresó el lateral, ya enfocado en el duelo del sábado ante Deportivo Madryn.

Un grupo que empieza a consolidarse en Colón

Al analizar la conformación del plantel, Peinipil coincidió con el diagnóstico de Ezequiel Medrán sobre el equilibrio entre experiencia y juventud. “Se armó un lindo grupo, hay muchos que conocen la categoría y eso es importante. A los chicos del club los vamos sumando y creo que el grupo está bien armado”, destacó.

En ese sentido, remarcó que el desafío será estar a la altura de lo que demanda el contexto: “Esperemos que el sábado estemos a la altura de lo que pide la gente”.

Competencia interna y responsabilidad

Desde su llegada, Peinipil siente que tiene un rol claro dentro del equipo. “Me he sentido parte de lo que pide Ezequiel, lo tomo con responsabilidad”, afirmó, dejando en claro que la competencia interna es un estímulo constante.

“Me preparo día a día para poder demostrar el fin de semana lo que sé”, agregó, con la mira puesta en ganarse un lugar y sostenerlo.

Rodaje, amistosos y una idea que empieza a verse

Los partidos de preparación fueron claves para aceitar el funcionamiento. “Los amistosos en Uruguay sirvieron para conocernos, veníamos de una pretemporada dura”, recordó.

Mauro Peinipil Mauro Peinipil llegó para darle jerarquía y calidad al fondo de Colón.

Con el correr de los días, el equipo fue soltándose: “En el partido con Patronato y en la práctica en el estadio ya se notó más la idea de juego que pide Ezequiel, un clima distinto, más suelto”.

Deportivo Madryn y un debut exigente

Sobre el rival del estreno, Peinipil no esquivó el análisis. “Es un rival que viene de jugar una final, seguramente mantuvo una base”, señaló.

Sin embargo, marcó el foco en lo propio: “Tenemos que hacer hincapié en lo nuestro, llevarlos a su campo desde los primeros minutos y aprovechar el empuje de nuestra gente”.

Colón, un club grande y una responsabilidad enorme

El lateral es consciente del contexto que rodea al Sabalero en la Primera Nacional. “Vengo a un club grande de la categoría, el objetivo está claro”, sostuvo.

Y agregó: “Sabemos lo que representa Colón y vamos a estar a la altura para que la gente se sienta identificada con este grupo”.

El partido ante Deportivo Madryn tendrá un condimento especial para Peinipil, que debutará oficialmente con la camiseta rojinegra. “Es un debut que espero mucho. Hoy me brindo a Colón, voy a estar tranquilo y dar lo mejor”, afirmó.

El mensaje para el hincha

Antes de cerrar, dejó un pedido claro para la gente: “Que nos acompañen, que estén con nosotros. Sé que es una hinchada muy pasional y vamos a necesitar de ellos”.

Y prometió compromiso total: “Nosotros nos vamos a brindar al máximo”.

Peinipil también habló de su rol dentro del esquema. “Ezequiel nos pide explotar los espacios por afuera, llegar al centro. A mí me gusta ese juego, me potencia”, explicó.

Sin descuidar lo defensivo, valoró la libertad ofensiva: “Me da la chance de llegar al gol, que es algo que me gusta”.

Por último, definió su perfil dentro de la cancha: “Van a ver un jugador de entrega, sacrificio, que le gusta llegar al gol y siempre deja todo”.