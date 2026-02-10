Intento de homicidio: se entregaron las autoras del ataque armado a la hermana del intendente de San José del Rincón

Tienen 22 y 24 años y se presentaron en la Seccional Tercera de Santa Fe. Estaban prófugas desde el 27 de enero por la agresión y los disparos que hirieron a la víctima.

Este lunes quedaron detenidas dos mujeres de 22 y 24 años acusadas de haber participado en el ataque a la hermana del intendente de San José del Rincón , Melisa Soperez , un hecho ocurrido a fines de enero y que generó fuerte repercusión en la región.

Las sospechosas, identificadas como C. M. y J. S. , se presentaron de manera voluntaria junto a su abogado defensor en la Seccional Tercera de Santa Fe , donde funciona la Oficina de Sumarios de la Estación Centro . Allí quedaron a disposición de la Justicia.

Prófugas

Las mujeres eran buscadas desde el pasado 27 de enero, cuando fueron señaladas como las presuntas autoras de la agresión física y los disparos con arma de fuego contra Melina, hermana del jefe comunal rinconero. Según trascendió, durante el ataque la víctima sufrió lesiones luego de que los proyectiles rozaran su brazo y su rostro.

En el marco de la investigación, personal de la Comisaría 14ª había realizado el 7 de febrero una serie de allanamientos y verificaciones domiciliarias en los barrios Acería y Terraplén, sobre la Ruta 1 a la altura del kilómetro 8,5, además de dos viviendas ubicadas en Callejón Laborie. Sin embargo, en esa oportunidad los procedimientos arrojaron resultados negativos.

Finalmente, este lunes por la tarde, las acusadas se presentaron ante las autoridades y quedaron formalmente detenidas. En las próximas horas serán imputadas por la Justicia, en el marco de la causa que investiga el violento episodio ocurrido en San José del Rincón.

