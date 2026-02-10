Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

El head coach de Capibaras XV, Nicolás Galatro, resaltó que hay que seguir trabajando. El equipo jugará el viernes con Los Pumitas en Santa Fe Rugby Club

Capibaras XV disputó su primer partido amistoso y empató 57 a 57 ante Yacaré XV, la franquicia de Paraguay con base en Asunción, en un encuentro jugado en la ciudad de Corrientes. El cotejo formó parte de la preparación del conjunto litoraleño para su participación en el Súper Rugby Américas 2026.

El conjunto que representa a la región litoraleña hará su debut en la competencia continental el sábado 21 cuando se mida con Peñarol de Uruguay en el Hipódromo de Rosario. Tras el cruce con los paraguayos, que tuvo en cancha la presencia de dos santafesinos, como Gonzalo Del Pazo, que marcó un try, y el medio scrum, Juan Cruz Strada, el responsable técnico realizó un balance del rendimiento del equipo.

Capibaras jugará en Sauce Viejo

La franquicia litoraleña Capibaras XV se prepara para afrontar el segundo y último compromiso previo al debut en la competencia organizada por Sudamérica Rugby. Será un entrenamiento conjunto con el seleccionado nacional M20 Los Pumitas. El choque está previsto para el viernes 13, a las 19, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, que aprovechará para dejar inaugurada la iluminación en su cancha principal.

image El head coach Nicolás Galatro, resaltó que hay mucho trabajo por hacer.

La franquicia del litoral se presenta en Paraná

El próximo jueves 12 de febrero, a las 19, se realizará la presentación oficial del plantel, jugadores y cuerpo técnico en la vecina capital provincial. Estarán presentes referentes y autoridades del rugby de la provincia de Entre Ríos, junto a autoridades municipales y del gobierno provincial. La actividad se llevará a cabo en Casa Mesopotamia, ubicada en avenida José Manuel Estrada 1862 de la ciudad de Paraná. Una buena oportunidad para conocer al primer equipo profesional de la región que afrontará la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

El balance del head coach Galatro

"La verdad es que hubo que me gustaron mucho. Hubo mucho en defensa, en ataque generamos bastante. Después cometimos algunos errores que nos costaron puntos. Nos estamos conociendo, llevamos tres semanas juntos. Así que como balance es muy positivo" explicó Nicolás Galatro.

El head coach de Capibaras aseguró que "el 57 a 57 es un partido de Súper Rugby. También los cambios, cuando uno de los dos equipos metía modificaciones ahí venía algún punto. Fueron tres tiempos de 35 minutos cada uno, por momentos logramos plasmar lo que venimos entrenando. Me gustó, me puso contento ver ciertas cosas, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer".

En cuanto a las cosas que le parecieron positivas del partido afirmó que "me gustó el juego de continuidad, el juego de pases, hubo varias oportunidades que quebramos, y le dimos continuidad. Llevamos la pelota a la punta, volvimos, varias fases, y no terminamos marcando algún try por pelotas que se cayeron o algún error".

image El próximo viernes Capibaras jugará con Los Pumitas en Santa Fe Rugby.

Destacó que "me gustó mucho el line out, me gustó más allá de los cincuenta y siete puntos, la organización defensiva fue bueno para el tiempo que la pudimos entrenar, y la verdad es que me da mucha esperanza".

"Como todo inicio hay todavía muchas cosas por ajustar. No solamente afuera de la cancha, sino afuera, que es algo lógico. Así que vamos a ir semana a semana, y este amistoso nos dio la posibilidad de tener mucha más información de como estábamos" resaltó el entrenador de la franquicia litoraleña.

El ex coach de Dogos expuso que "sabemos bien ahora donde podemos ajustar más, dedicarle más tiempo a una cosa que a otra, lo cual es buena la información que nos dio el partido amistoso en Corrientes. Esto es lo que pretendemos del equipo, y buscar minimizar los errores".