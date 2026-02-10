Equipate para el cole: la Provincia ofrece una mochila lista para la escuela a $32.500

En el marco del programa Acuerdo Santa Fe, el Gobierno presentó la iniciativa que ofrece diversos productos de primera necesidad para el inicio del ciclo lectivo

El gobierno de la Provincia presentó este martes la nueva edición de Equipate para el cole

El gobierno de la Provincia presentó este martes la nueva edición de Equipate para el cole, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el consumo local mediante el establecimiento de precios de referencia en diversos productos de primera necesidad para el inicio del ciclo lectivo .

“Se trata de una herramienta que busca acompañar a las familias santafesinas, promoviendo el acceso a útiles escolares a precios accesibles y fortaleciendo el comercio local”, señaló el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio en contacto con Cada Día (El Tres).

“Son dos kits escolares de primero a tercer grados y de cuarto a séptimo armados con el asesoramiento de maestras. Hemos confeccionado estas dos canastas que tienen los elementos imprescindibles y cuyo costo es muy accesible”, planteó el funcionario.

La propuesta incluye 17 productos de librería seleccionados y la posibilidad de financiar las compras hasta en 6 cuotas sin interés con bancos adheridos: Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal. “Viene la mochila y el resto de los artículos a 32.500 pesos–precisó y resaltó– es realmente un aporte valioso, sin subsidio ni control de precios, esto es enteramente consensuado entre distribuidoras mayoristas y librerías”.

De acuerdo a lo que indicó, hay actualmente 150 librerías adheridas al programa que se extiende hasta el 15 de marzo próximo. Más información disponible en la página oficial.