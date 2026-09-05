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Sorpresa en el Parque Garay: una camioneta terminó dentro de uno de los lagos

Una Renault Kangoo cayó a uno de los lagos del Parque Garay durante la madrugada de este sábado. El conductor salió por sus propios medios y el vehículo permanecía en el agua por la mañana

5 de septiembre 2026 · 12:39hs
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Así apareció la camioneta dentro del lago del Parque Garay

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Así apareció la camioneta dentro del lago del Parque Garay

Una camioneta Renault Kangoo terminó dentro de uno de los lagos del Parque Garay, en la ciudad de Santa Fe, durante la madrugada de este sábado.

El siniestro ocurrió a la altura del destacamento policial ubicado en el tradicional espacio verde. Según manifestaron testigos, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó desviándose de la calzada y cayendo al agua.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor logró salir de la camioneta por sus propios medios y no habría sufrido lesiones de consideración.

La situación generó sorpresa entre quienes transitaban por el sector durante las primeras horas de la mañana, ya que la Renault Kangoo permanecía en el mismo lugar, dentro del lago del Parque Garay.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente. Se aguardaba el retiro del vehículo y las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la caída al agua.

Parque Garay camioneta lago
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