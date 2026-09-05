Jeremías Monzón cumpliría 16 años: harán una bicicleteada y un mural en su homenaje en Santo Tomé

Familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón se reunirán este domingo para recordarlo. Habrá una bicicleteada y caminata comunitaria y se inaugurará un mural en su homenaje en la pista de skate de la Costanera.

Este domingo, Jeremías Monzón cumpliría 16 años . A casi nueve meses del crimen que conmocionó a Santo Tomé y tuvo repercusión en toda la provincia de Santa Fe, familiares, amigos y vecinos volverán a reunirse para mantener viva su memoria.

El homenaje comenzará a las 15 , con una bicicleteada y caminata comunitaria que tendrá como punto de partida Las Cinco Esquinas . Desde allí, los participantes recorrerán 7 de Marzo , continuarán por Iriondo y llegarán hasta el sector de la pista de skate de la Costanera .

En ese lugar se inaugurará un mural en memoria de Jeremías, realizado a partir de una fotografía del adolescente andando en bicicleta, una de las actividades que más disfrutaba.

Además, el espacio llevará oficialmente el nombre de Jeremías Monzón, a partir de una iniciativa que fue aprobada por el Concejo Municipal de Santo Tomé.

Un homenaje atravesado por la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil

La fecha del homenaje tendrá una particular coincidencia con la actualidad judicial argentina. La actividad se realizará apenas un día después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

La reforma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y modificó el régimen anterior, que establecía la responsabilidad penal a partir de los 16 años para los adolescentes.

El caso de Jeremías Monzón tuvo un fuerte impacto en el debate político y social sobre la edad de imputabilidad, debido a la participación de adolescentes en el crimen y a las limitaciones que tenía la legislación vigente al momento del hecho.

Sin embargo, la nueva normativa no puede aplicarse al caso de Jeremías, ya que el crimen ocurrió en diciembre de 2025 y la ley penal no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona.

La desaparición de Jeremías Monzón

Jeremías tenía 15 años cuando desapareció, el 18 de diciembre de 2025. Ese día había salido en bicicleta desde su casa de Santo Tomé y tenía previsto dirigirse hacia la zona de la Costanera de Santa Fe.

La familia inició de inmediato la búsqueda y difundió pedidos de paradero para intentar reconstruir el recorrido que había realizado el adolescente.

En paralelo, también se denunció la desaparición de una adolescente de 16 años vinculada con Jeremías, quien posteriormente fue señalada como una de las últimas personas que estuvo con él.

La búsqueda terminó el lunes 22 de diciembre, cuando investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron un cuerpo en una construcción abandonada ubicada en un terreno frente a la cancha del Club Colón.

Posteriormente, la familia confirmó que se trataba de Jeremías. La autopsia determinó que el adolescente había sufrido más de 20 heridas de arma blanca.

Por la edad de los principales sospechosos, la causa quedó radicada en el fuero penal juvenil.

Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón gentileza

Tres adolescentes quedaron bajo investigación

De acuerdo con la investigación judicial, Jeremías había llegado al lugar acompañado por una adolescente de 16 años. Allí se encontraban otros dos adolescentes, ambos de 14 años.

Según la acusación fiscal, los tres tuvieron participación en el ataque contra el adolescente. La investigación también determinó que parte de la agresión había sido registrada en video.

Los dos adolescentes que tenían 14 años al momento del crimen fueron considerados inimputables bajo la legislación vigente en diciembre de 2025.

En febrero de 2026, la Justicia, junto con organismos provinciales, definió medidas de seguridad para ambos en un acuerdo que se mantuvo bajo confidencialidad.

La adolescente de 16 años, en tanto, fue imputada por homicidio agravado y quedó detenida. En la causa también fue acusada su madre, señalada como partícipe secundaria del crimen.

En mayo, además, uno de los adolescentes de 14 años fue sobreseído por su edad y por el principio de irretroactividad de la ley penal, dado que el nuevo Régimen Penal Juvenil todavía no estaba vigente cuando ocurrió el crimen.

El crimen de Jeremías y el debate por la edad de imputabilidad

La muerte de Jeremías generó una fuerte conmoción en Santa Fe y rápidamente trascendió las fronteras de la provincia. La edad de los adolescentes involucrados y las características del crimen volvieron a colocar en el centro de la discusión la edad de responsabilidad penal.

Durante los meses posteriores, familiares, amigos y vecinos realizaron distintas movilizaciones para reclamar justicia por Jeremías y cambios en la legislación.

Su madre, Romina Monzón, también participó de las discusiones desarrolladas en el Congreso durante el tratamiento del nuevo régimen.

El crimen fue mencionado durante el debate legislativo como uno de los casos que atravesaron la discusión sobre la necesidad de modificar las normas para adolescentes involucrados en delitos graves.

Finalmente, el Congreso sancionó la Ley 27.801 el 27 de febrero de 2026. La normativa establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La principal modificación fue la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Esto no significa que todos los adolescentes de 14 o 15 años que cometan un delito reciban automáticamente una pena de prisión.

El nuevo sistema contempla medidas y sanciones diferenciadas, establece que las privaciones de libertad deben cumplirse bajo un régimen especializado y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad. También prohíbe la prisión perpetua para adolescentes.

Un cumpleaños convertido en memoria

Este domingo, en Santo Tomé, la familia de Jeremías volverá a reunirse para recordarlo en una fecha especialmente significativa: el día en que habría cumplido 16 años.

La jornada tendrá bicicletas y caminata, en un recorrido que comenzará en Las Cinco Esquinas y finalizará en un espacio vinculado con una de las actividades que más disfrutaba el adolescente.

Allí quedará inaugurado el mural de Jeremías Monzón, una obra que busca transformar la pista de skate de la Costanera en un lugar permanente de memoria.

Para sus familiares, amigos y vecinos, el homenaje será una forma de recordar su vida y mantener vigente el pedido de justicia por el crimen que terminó con la vida de Jeremías cuando tenía apenas 15 años.